Nedsläpp: Brynäs är redo för nästa match – HV71 gästar Gavlerinken på annandagen

Brynäslaget

Målvakter: David Rautio (Jonas Johansson).

Backpar: Ryan Gunderson, Simon Bertilsson – Lukas Kilström, Elias Fälth – Marc Zanetti, Jonathan Pudas.

Förstakedjan: Daniel Paille, Jonathan Granström, Nick Johnson.

Andrakedjan: Jacob Blomqvist, Pathrik Westerholm, Ponthus Westerholm.

Tredjekedjan: Kevin Clark, Jesper Jensen, Oskar Lindblom.

Fjärdekedjan: Daniel Mannberg, Linus Ölund, Johan Alcén.

Extraback: Marcus Ersson.

Extraforward: Gustaf Thorell.

Saknas i Brynäs:

Felix Sandström och Lucas Carlsson (på JVM), Jörgen Sundqvist, Tomas Zaborsky, Sebastian Enterfeldt (alla skadade)

Notera att...

... Felix Sandström och Lucas Carlsson är inte med, eftersom de spelar i JVM, som samtidigt på annandag jul.

... Brynäs har mött HV71 två gånger den här säsongen och vann mot HV71 med 5-3 på hemmaplan, men förlorade senaste matchen borta, 4-2.

...HV71 får klara sig utan backen Andreas Borgman somdebuterade i Tre Kronor som är avstängd.

…Martin Thörnberg (10+6) och Pär Arlbrandt är HV71:s bästa poängspelare med 16 poäng, men ligger med det på 28:e plats i SHL.

...forwarden Simon Önerud spelade också Karjala cuptillsammans med brynäsarna Bertilsson, Westerholm och Lindblom. I SHL harÖnerund 6+8 på 17 matcher.

…i fjolårets annandagsmatch vann Brynäs över Linköping med3–1 inför 7006 åskådare i Gavlerinken.

Så följer du matchen

C More Sport, 18.30, matchblogg på gd.se och arbetarbladet.se under matchen.

Kvällens matcher

Annandag jul: Brynäs-HV71, Örebro–Skellefteå, Färjestad–Rögle, Djurgården–Växjö, Leksand–Luleå, Malmö–Linköping, Frölunda–Karlskrona.

Kommande matcher

Onsdag: Skellefteå–Leksand, Färjestad–Linköping, Örebro–Växjö, HV71–Malmö, Karlskrona–Djurgården, Frölunda–Luleå, Rögle–Brynäs.

