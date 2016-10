Nedsläpp: Bulan trots backbristen: "Vi håller hög klass på träningarna"

Gavlerinken Arena 19.00

Brynäslaget

Målvakter: Felix Sandström (David Rautio).

Backpar: Ryan Gunderson, Simon Bertilsson – Jonathan Pudas, Lukas Kilström – Marc Zanetti, Johannes Kinnvall

Förstakedjan: Tomas Zaborsky, Pathrik Westerholm, Ponthus Westerholm.

Andrakedjan: Daniel Paille, Jonathan Granström, Nick Johnson.

Tredjekedjan: Kevin Clark, Jesper Jensen, Oskar Lindblom.

Fjärdekedjan: Johan Alcén, Jacob Blomqvist, Sebastian Enterfeldt.

Extraforward: Gustaf Thorell

Saknas i Brynäs

Elias Fälth (muskelskada), Jörgen Sundqvist (skadekänning), Daniel Mannberg (skadekänning), Linus Ölund (skadekänning), Marcus Ersson (sjuk), Lucas Carlsson (skada)

Notera att ...

...19-årige backen Johannes Kinnvall sannolikt får göra SHL-debut.

...Daniel Paille inte tränade på måndagen. Men enligt Bulan spelar han i kväll.

...Rögles bäste poängplockare så här långt är Sebastian Wännström, svensk mästare för Brynäs 2012. Skåningarna har för övrigt fyra fd brynäsare i laget. Förutom Wännström även Oscar Dansk, Daniel Widing och Ludvig Rensfeldt.

... Brynäs målvakter har spelat varannan match hittills. Men att det på måndagen var osäkert vem som ska stå.

... Rögles Felix Schütz är avstängd och tränaren Anders Eldebrink ändrar om i alla kedjor efter femte raka förlusten, som kom mot HV i lördags.

... en av Brynäs bästa spelare hittills, Jesper Jensen, kom från Rögle där han var skadad stora delar av förra säsongen.

Tränarsnack

Thomas Berglund, Brynäs IF: "Det är många matcher den närmaste tiden, men vi håller hög klass på träningarna trots det. Flera frånvarande backar gör att vi får fundera lite extra på hur laget formeras".

Så följer du matchen

C More Live 2, matchblogg på gd.se och arbetarbladet.se under matchen.

Kvällens matcher

Brynäs–Rögle

Luleå–Malmö

Leksand–Skellefteå

HV71–Karlskrona

Örebro–Frölunda

Tabellen

Malmö 9 7 1 1 34 – 20 23

Karlskrona 8 5 1 2 24 – 13 17

HV71 8 5 1 2 31 – 17 16

Frölunda 9 5 1 3 22 – 21 16

Brynäs 8 5 0 3 24 – 17 15

Färjestad 8 3 2 3 21 – 19 13

Luleå 8 3 2 3 22 – 18 12

Örebro 8 3 2 3 23 – 21 12

Växjö 8 2 3 3 20 – 21 10

Linköping 8 2 3 3 16 – 23 10

Skellefteå 8 2 2 4 13 – 22 10

Djurgården 8 2 1 5 13 – 25 7

Rögle 8 1 1 6 21 – 31 5

Leksand 8 1 2 5 12 – 28 5

Torsdag: Karlskrona–Brynäs, Skellefteå–Örebro, Rögle–Luleå, Frölunda–Leksand. Fredag: Växjö–Färjestad, Malmö–HV71. Lördag: Skellefteå–Frölunda, Leksand–Rögle, Örebro–Karlskrona, Färjestad–Växjö, Linköping–Djurgården, Brynäs–Malmö (18.30). Söndag: Luleå–HV71.