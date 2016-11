Nedsläpp: Kommer nästa seger ikväll, Brynäs?

Brynäslaget

Målvakter: Felix Sandström (David Rautio).

Backpar: Ryan Gunderson, Simon Bertilsson – Jonathan Pudas, Lukas Kilström – Marc Zanetti, Lucas Carlsson.

Förstakedjan: Daniel Paille, Linus Ölund, Nick Johnson.

Andrakedjan: Daniel Mannberg, Pathrik Westerholm, Ponthus Westerholm.

Tredjekedjan: Kevin Clark, Jesper Jensen, Oskar Lindblom.

Fjärdekedjan: Johan Alcén, Jacob Blomqvist, Gustaf Thorell.

Extraback: Elias Fälth.

Extraforward: Erik Broman.

Saknas i Brynäs

Jonathan Granström, Jörgen Sundqvist, Tomas Zaborsky, Sebastian Enterfeldt.

Notera att...

... Brynäs fortsätter på samma sätt som man avslutade senast mot Linköping.

... Tomas Zaborsky måste operera sin skadade axel och blir borta resten av säsongen.

... Brynäs nu har tre spelare som gjort 17 poäng, Daniel Paille, Oskar Lindblom och Jesper Jensen. Det ger plats fem, sju och åtta i den totala poängligan som toppas av Broc Little, Linköping, på 22 poäng.

... det inte var fler än drygt 3 000 sålda biljetter på måndagseftermiddagen till matchen.

... Brynäs är seriens effektivaste lag, gör mål på 10,83 procent av sina skott.

Tränarsnack

Thomas Berglund, Brynäs:

– Örebro har många skickliga spelare individuellt, men är oberäkneliga. Kan göra riktigt bra matcher ibland och sen mindre bra matcher ibland. Men dom har en hög högstanivå och det gäller att vi fortsätter att vara konsekventa i vårt spel som vi varit efter uppehållet då vi varit bra.

Så följer du matchen

C More Sport, matchblogg på gd.se och arbetarbladet.se under matchen.

Kvällens matcher

Brynäs–Örebro, Leksand–Växjö, Färjestad–Skellefteå, Frölunda–Malmö, Linköping–Rögle, Djurgården–Luleå. I morgon: HV71–Karlskrona.

