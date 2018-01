Palushaj med hattrick när Brynäs slog HV71

Det tog en minut innan Brynäs var i ledning, ytterligare två innan man också ökat på den. Det var amerikanen Aaron Palushaj som presenterade sig två gånger om. Första målet kom efter ett skott från Elias Fälth, placerad på blålinjen, som Aaron Palushaj påpassligt styrde in. Efter att hemmalagets Kevin Stenlund utvisats för slashing fick Brynäs efter ett powerplay som de också förvaltade på bästa sätt. Jesper Jensen stod fint placerad snett bakom hemmalagets mål och kunde assistera Palushaj på ett föredömligt sätt. Denna öppning av Brynäs ställde HV71 som också hade problem med att hitta spelet. Efter första periodens powerbreak vaknade också smålandsgänget som dittills stått på hälarna. Man jobbade på med en bra skridskoåkning som resulterade i ett mål. Mattias Tedenby öppnade målkontot för hemmalaget efter fina dragningar med ett efterföljande distinkt avslut.

Den andra perioden var aningen avslagen i jämförelse med den föregående akten. HV71 kom dock ut som ett nytt lag och satte en bra fart mot Brynäs mål. Flera gånger om fick Rautio freda målet med hjälp av sina backar. Hemmalagets spelövertag avtog och sedan var det Brynäs som skapade de farligaste chanserna. Granström i Gävlelaget missade ett friläget dryga sex minuter in i andra perioden. Passningen kom från Ryan Gunderson som påpassligt såg att en HV-back föll i hemjobbet. Brynäs ökade också på ledningen i den andra perioden genom ett avslut från nära håll av Kevin Clark. Stor del i målet hade också Jesper Jensen som jobbade åt sig pucken i offensiv zon. I Slutet på den andra perioden fick också hemmalaget från Jönköping chansen i powerplay då Jacob Blomqvist utvisats två minuter för slashing. Chanserna kom och pucken dansade runt i målgården. 1-3-resultatet stod sig dock perioden ut.

Anton Bengtsson var nära att kvittera för hemmalaget drygt fyra minuter in i tredje perioden. Rautio var med på noterna som många gånger tidigare under denna match. Robin Figren tvingades utgå redan i den andra perioden och i begynnelsen av den tredje akten var även Topi Jaakola tvungen att kliva av med smärtor i knäet. Hemmalaget HV71 öste på med hull och hår för att ta sig ikapp Brynäs. Bra fart på skridskorna vilket tvingade Brynäs till ojustheter. 12:50 in i tredje perioden kunde Martin Thörnberg smälla in 2-3 i powerplay medans Simon Bertilsson satt i utvisningsbåset. Sedan kom kallduschen som tystade hela Kinnarps Arena. På en spelvändning dundrade Brynäs in slutresultatet 2-4. Målskytt då? Aaron Palushaj med sitt tredje mål för kvällen. Brynäs ligger kvar på tionde plats i tabellen.

HV71-Brynäs IF 2-4 (1-2, 0-2, 1-1)

Första Perioden: 0-1 (1:01) Aaron Palushaj (Elias Fälth, Lukas Kilström). 0-2 (3:09) Aaron Palushaj (Jesper Jensen, Kevin Clark). Spel 5 mot 4. 2-1 (15:06) Mattias Tedenby (Kevin Stenlund).

Andra Perioden: 1-3 (33:59) Kevin Clark (Jesper Boqvist, Jesper Jensen)

Tredje Perioden:-2-3 (52:50) Martin Thörnberg (Lawrence Pilut, Kevin Stenlund) Spel 5 mot 4. 2-4 (54:14) Aaron Palushaj (Elias Fälth)

Skott: 25-31 (10-15, 9-11, 6-5)

Utvisningar: HV71 4x2, Brynäs IF 5x2.

Domare: Linus Öhlund och Tobias Björk

Publik: 7 000

Oskar Danielsson-Frost