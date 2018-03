Sänkte Brynäs Alcén med tackling i huvudet – stängs av i tre matcher

Läs också: (+) Tommy Sjödin efter dubbla hjärnskakningar i Brynäs: "Jag vet inte hur domarna resonerar"

Johan Alcén drabbades av hjärnskakning efter att ha sänkts av Daniel Sondell i Luleå.

Spelaren anmäldes till disciplinnämnden för tilltaget och under torsdagseftermiddagen kom domen.

Sondell fälls för checking to the head med motiveringen att all kraft är riktad mot huvudet och att det är stor skaderisk i tacklingen. Han får tre matchers avstängning och böter på 21 000 kronor.

Avstängningen innebär att han missar åttondelsavgörandet mot Brynäs.

