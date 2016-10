Sparkad för andra gången på två år – Brynäs förre guldtränare Tommy Jonsson talar ut om att tvingas lämna Björklöven

Efter fem raka förluster sparkade Björklöven tränaren Tommy Jonsson för knappt en vecka sedan. Även från sitt senaste tränarjobb fick han sparken, när Brynäs valde att bryta med honom i januari 2015. Då hade det bara gått knappt tre år sedan Jonsson tog SM-guld med klubben.

Nu talar Jonsson ut om känsorna efter att återigen få sparken.

– Det är mycket känslor, men framför allt känner jag att det blir en oerhörd tomhet, säger Tommy Jonsson i podcasten "Puckat", med Cmores Björn Oldeen och Mike Helber.

– Det är besvikelse, man känner skam, misslyckande. Man är väl kanske för hård, men man ifrågasätter sig själv, man är irriterad på andra människor som varit involverade och som man har samarbetat och jobbat ihop med dagligen. Det går i vågor vad man känner. Ibland tycker man synd om sig själv, men då får man rycka upp sig.

LÄS OCKSÅ: Brynäs tidigare guldtränare om krisen i Björklöven: "Ge mig skiten"

Redan förra säsongen höjdes missnöjda röster mot Björklöven, och Tommy Jonsson menar att det säkerligen är en anledning till att han fick gå så pass tidigt på säsongen. Samtidigt tycker han att han fick för kort tid på sig.

– Jag tycker att vi gjorde en bra match i Oskarshamn (första omgången), kommer hem och spelar mot Tingsryd, gör en bra match där också rent arbetsmässigt. Men efter den matchen buar publiken ut oss, i omgång två i första hemmamatchen. Då kändes det väldigt olustigt, säger Tommy Jonsson i podcasten.

LÄS OCKSÅ: "Krobbe" Lundberg – en Brynäslegendar på besök i Gavlerinken

Jonsson beskriver hur det är att få ta emot all kritik.

– Jag kan inte undgå att på hemmamatcherna höra när folk skriker att jag ska avgå, att jag är en sopa och en idiot, och det påverkar en naturligtvis. Då tänker jag mer på att om de bara visste vad alla här nere i båset försöker göra för att vi ska få ge dig en seger, du som skriker det här. Vilket hjärta vi har för det vi håller på med.

LÄS OCKSÅ: Efter måltorkan – så här ändrar Brynäs i kedjorna

De tunga förlusterna fortsatte att ramla in på Björklövens konto, samtidigt som de kritiska rösterna mot tränaren blev allt högre. Det hela kulminerade till sist i att Jonsson fick sparken, redan efter fem omgångar.

– När jag fick sparken från Brynäs där i slutet av januari så kände jag att jag var mycket mer tilltufsad än jag är nu, just mentalt utpumpad, säger Jonsson, och påtalar att han tycker att Björklöven kunde ha haft "lite mer is i magen".

Löven är den andra klubben på kort tid som Tommy Jonsson tvingas lämna, och nu vet han inte om han vill tillbaka in i båset.

– Just nu vet jag varken ut eller in. Jag var väldigt klar och tydlig när jag fick sparken från Brynäs att jag kommer att fortsätta. Det vet jag inte nu faktiskt. Jag har bestämt mig för att ta en ordenlig funderare kring vad jag ska hålla på med i framtiden och ta mig tid till reflektion nu under en tid, och jag måste landa och på något vis hitta mig själv. Det kanske låter värre än det är, men det är ändå en omtumlande situation man är i.

SE OCKSÅ: 10.30 Liverapport från Brynäs träning tisdag