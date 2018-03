Stisse Åberg: Ett onödigt Brynässjälvmål som krävde en förklaring – men som följdes av ett nytt

Att Brynäs IF åkte ur SM-slutspelet efter en tapper insats fanns det en allmän acceptans för.

Men sportchefen Stefan Bengtzéns ord i Sportbladet om målvaktsikonen Johan "Honken" Holmqvist väckte större reaktioner.

Efter det självmålet, total tystnad – en slags kommunikationsfasta av Brynäs IF i påskveckan när det fanns fler frågor i rörelse än baklängesmål under säsongen.