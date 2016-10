Stor hyllning väntar för Wille – då sänder inte C More matchen på tv: "Ni lurar mig – skandal"

Torsdagen 27 oktober, Brynäs-HV 71.

Det kommer inte bli en match i mängden, det kommer inte bli en vanlig serielunksmatch i slutet av oktober.

I kväll är det tid för en av Brynäs största genom tiderna att hedras. Wille Löfqist, som somnade in i söndags, kommer hyllas av föreningen, fansen och en hel drös hockeylegendarer som bestämt sig för att åka till Gavlerinken.

LÄS MER: Här är Brynäshjältarna som kommer till Gavlerinken för att hedra Wille Löfqvist

Samtidigt finns det de som inte kan ta sig till Brynäs hemmaborg i kväll, utan tänkt se matchen och hyllningarna på tv. Men det kommer inte gå.

C More sänder inte matchen på tv, utan visas endast på webben och i C More-appen. Anledningen är att tablån är full under kvällen.

"Torsdagen den 27 oktober är en av C Mores mest sportintensiva kvällar med hockey från SHL, fotboll från Allsvenskan, handboll från Handbollsligan, PGA-touren i golf och ATP-touren i Tennis. C More har ett begränsat antal linjära kanaler att använda och under torsdagskvällen är alla våra linjära kanaler är fyllda till bredden med sport.", skriver C More i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Så minns brynäsarna Wille Löfqvist: "Det var alltid nära till skratt"

C Mores besked har fått flera Brynässupportrar att ilskna till. På sociala medier har ett flertal vädrat sitt missnöje. Nedan följer ett axplock av Brynäsfansens kommentarer:

"Men seriöst. Ni lurar mig som kund. Jag betalar för att se matchen på TV och inte på nätet eller i nån jäkla app."

"Dom vill man ska streama eller vad det heter. Och hur gör man sånt? Betalar ju dyra pengar för att se Brynäs matcher. Förbannad."

"Brynäs är hatade av sportmedia. Går det att förbise Brynäs så gör dom det."

"Är skandal att man väljer o pissa på en av Sveriges bästa målvakter genom tiderna för att visa allsvenskan i fotboll som redan är avgjord..."

LÄS MER: Ove Molin väljer bort seriefinalen i SHL för att hedra sin bortgångne vän Wille Löfqvist