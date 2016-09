Under vår livesända uppesittarkväll inför SHL-starten gästade Tommy Sjödin, Brynäs assisterande tränare, vår studio i Gävle. Under sändningen fick Sjödin bland annat svara på läsarnas frågor och lämna sina egna kommentarer till årets Brynästrupp under en stor genomgång av lagbygget.