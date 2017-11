Zanetti lånas fortsatt ut till HV: "Har gjort det väldigt bra"

Missa inte: Hockeypuls nya sajt – nyheter från SHL, SDHL och allsvenskan

I slutet av oktober kom Brynäs IF och HV71 överens om att Marc Zanetti skulle lånas ut till Jönköpingsklubben. Initialt gällde det fyra matcher, och det kom som en följd av att HV drogs med många skador i klubben.

Samtidigt fick Zanetti chansen att visa upp sig, då speltiden i Brynäs hade varit sparsam.

De fyra matcherna har gått och det var tänkt att Zanetti skulle ansluta till Gävle-laget igen.

Så blir det alltså inte. Under måndagen meddelade Brynäs IF och HV71 via sina respektive hemsidor att Marc Zanetti stannar i klubben säsongen ut.

– Marc har gjort det väldigt bra sedan han kom till oss och vi är glada över att lånet gick att förlänga då vi varit skadedrabbade på backsidan, säger Johan Hult, sportchef i HV71 till klubbens hemsida.

För Brynäs del innebär det mest sannolikt att Zanetti har gjort sin sista match i Brynäs-tröjan, då kontraktet endast löpte under säsongen 2017-18.

– Marc har på många sätt gjort fina avtryck hos oss i Brynäs IF och vi önskar Marc all lycka och tackar för tiden som varit i Brynäs IF säger Stefan Bengtzén, sportchef Brynäs IF till klubbens hemsida.

För Plus-kunder: Zanetti lånas ut från Brynäs till HV 71: "Klart det känns lite konstigt, men jag måste få spela"

Läs också: Zanetti efter första träningen med nya laget: "Skönt att vara ute på isen"

Hockeynyheter direkt i din mobil:

► Hockeypuls på App Store

► Hockeypuls på Google Play