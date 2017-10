Apropå världartister som har spelat i Gästrikland: På grund av min ålder så har jag inga synpunkter de modernare artisterna, men jag saknar tre band från mitt eget 1960-tal.

Mer läsning: LISTA: De 23 största internationella artisterna som spelat i Gästrikland

1. John Mayall and the Bluesbreakers som spelade på Folkparken (Rotundan) hösten 1967. Sologitarist var då Peter Green och på bas John McVie som båda senare bildade Fleetwood Mac. Peter Green hade då ersatt Eric Clapton som också spelat med i bandet. John Mayall flyttade senare till Carlifonien och gjorde bl a albumet "Blues from Laurel Canyon" med låten "Walking on Sunset" som Ulf Lundell slog igenom med i en svensk version "Går på Promenaden". De inledde spelningen med "Dust my Blues"...snacka om att sopa banan med publiken.

2. Bill Haley and his Comets spelade på Folkparken (utomhusscenen) någon gång i slutet av 1960-talet (tror jag). Det var detta band som startade rock'n'rollvågen i världen med låten "Rock around the Clock" som var ledmotiv i den ikoniska filmen "Blackboard Jungle" ("Vänd dem inte ryggen"). Bandet hade vid spelningen i Gävle Carl Perkins på sologitarr och han nämns alltid som en av de fyra stora från Sun Records tillsammans med Elvis Presley, Jerry Lee Lewis och Johnny Cash.

3. The Hollies, tja presentation är väl onödig, men det var också på utomhusscenen.

Bästa spelningarna i Gävle:

1. John Mayall and the Bluesbreakers. 2. Gasolin med Kim Larsen. 3. Ulf Lundell, (tidig spelning). 4. Irakere, kubansk orkester 1979. 5. The Hollies

Karljansa