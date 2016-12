Akademiledamot Anders Olsson – därför fick Bob Dylan nobelpriset

Anders Olsson döljer inte att han är glad över akademiens beslut i år. Han har följt Dylans utveckling sedan han första gången stötte på hans musik i USA i mitten av 1960-talet. Då var Anders Olsson där som utbytesstudent.

Han skickade hem en skiva till sina bröder "The Times they are a-changing".

En del musikkännare hävdar att 1960-talet var Dylans storhetsperiod, men Anders Olsson håller inte med.

– Ett av de viktigaste skälen till att vi valde Bob Dylan är att han har lyckats förnya sig under åren. Han har kommit tillbaka flera gånger. 1975 kom "Blood on the Tracks" som är något av det märkligaste han gjort och 1997 kom Time out of Mind som är en av mina egna absoluta favoriter med Dylan.

– Han gör nya saker än i dag.

"Tangled Up in Blue" från skivan "Blood on the Tracks"

En invändning mot Dylan som pristagare är att han är en världskändis som redan fått en massa priser. Grammies och andra utmärkelser. Varför ska han prisas ännu mer på bekostnad av någon nyskapande, genial konstnär som sliter i det tysta?

– Nobelpriset är en annan typ av pris, svarar Anders Olsson.

– Vi tar inga hänsyn på det sättet. Vi är ingen barmhärtighetsinrättning. Vi går bara efter kvalité.

På sina håll har valet av pristagaren hånats och starkt ifrågasatts.

– Visst är det ett kontroversiellt val, svarar Anders Olsson.

– Amerikanska författare som Philip Roth har kallat det "ett hån mot den amerikanska litteraturen".

– Men jag tror att tiden kommer att ge oss rätt.

Som exempel på Dylans litterära styrka lyfter Anders Olsson fram ordens musikalitet och djup. Han prisar Dylan för en "förbluffande intensitet" och rim som är både naturliga och vackra. Dylan låter ibland som en modern version av John Keats, den engelska romantikens mest kända poet.

"Like a rolling stone/like a complete unknown" som Dylan s´rimmar i en av sina mest kända sånger. Eller som i "Make You Feel My Love" från albumet "Time Out of Mind":

"I´d go hungry, I´d go black and blue

I`d go crawlin´ down the avenue

No, there´s nothin´ that I wouldn´t do

To make you feel my love"

– Få köper någon poesisamling i dag, men man lyssnar på Bob Dylan. Vi var väldigt nöjda över att vi äntligen hittade en författare som ingen hade räknat med. Speciellt som Dylan inte är någon smal författare. Ingen har väl nått fler människor än Bob Dylan av våra pristagare.

Den typ av poesi som Bob Dylan skriver har aldrig uppmärksammats av akademien tidigare, understryker Anders Olsson. Den sjungna poesin har djupa rötter i den västerländska litterära traditionen. Redan Sapho i antikens Grekland skrev poesi som framfördes på scenen ackompanjerad av musik.

Bob Dylan kommer inte att medverka vid prisceremonin och Anders Olsson vet inte om någon annan kommer att hämta priset i Dylans ställe. Men en annan akademiledamot kommer att hålla ett tal till Dylans ära.

Anders Olsson hoppas att Dylan ska komma till Stockholm nästa år. Det krävs av alla pristagarna att de håller ett tal inför akademien om de ska bli tilldelade sina prispengar.

Anders Olsson är uppvuxen i Västerås och tog examen vid Rudbeckianska skolan 1968. Han har nyligen gått i pension från tjänsten som professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och är också verksam som poet, författare och kritiker.