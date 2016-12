Året som gick i Gästriklands kulturbubbla

De som ska skriva årskrönikor om vad som hände i världen 2016 har ett dystrare jobb än vad jag har, som har blickat tillbaka på kulturåret i Gästrikland. Trump, terror och faktaresistens sliter världen itu. Då kan Gästriklands kulturliv te sig som en bubbla.

Det mesta är sig likt. Men för hur länge? Den stora omvälvningen som en storregion skulle ha inneburit avbröts dock i sista stund.

Inte helt utan dramatik har det varit inuti bubblan. Årets stora chock var hur Konstcentrums chef Anna Livion Ingvarsson plötsligt fick sluta. Genast sattes en debatt igång kring vad det skulle innebära för Konstcentrums framtid och gammal animositet gentemot verksamheten väcktes till liv.

En viss dramatik låg det också i att Gävles kulturliv för första gången fick ett borgerligt styre. Kristdemokraten Martina Kyngäs tog över som Kultur- och fritidsnämndens ordförande och många undrade oroligt om det skulle föra med sig en drastisk kursändring för Gävles kulturpolitik. Men den offentligt finansierade kulturen är en stor farkost att styra och kursändringar tar tid att genomföra.

Då kan Gävlemodellens inverkan på kulturlivet vara en bomb som smäller högre. Jag har tidigare skrivit om hur främlingsfientliga Sverigedemokraterna riktar in sig på den symbolstarka kulturpolitiken och vad det skulle kunna innebära i Gävle, som har blivit testballong för Alliansstyre med SD-uppbackning. En spaning som fick vind i seglen av nyheten om att Jimmie Åkesson nu satt press på partiet i Gävle att kräva mer av Alliansen.

Att bubblan över Gästrikland har sköra såpbubbleväggar visade också Gävles första fristadskonstnär Issa Touma, som efter många om och men anlände till staden i våras och som nu på Konstcentrum visar en utställning som kan ses som en hälsning från människorna i Aleppo till Gävleborna. Besök gärna Konstcentrum och se i synnerhet hans ”9 days – from my window in Aleppo”, ett starkt videokonstverk där Issa Touma helt enkelt har filmat striderna utanför sitt fönster i Aleppo och därmed också visar den verklighet som många syriska flyktingar har tagit med sig till Gävle.

Till årets positiva upplevelser kan Dagermanprisutdelningen med poeten Adonis, Hjördis J Beckers utställning i Sandvikens Kulturcentrum, symfonikernas Asien-turné och att Gävle äntligen fått en stadsarkitekt räknas. En annan positiv nyhet är att Gävle har fått en ny författare att läsa: Catrin Ormestad, vars debutroman ”Det nionde brevet” publicerades i våras.

Från scenerna i Gästrikland minns vi med värme GD:s kulturpristagare Alexandra Zetterberg Ehns mammamonolog, ”Hedda Gabler” på Gävle teater och Folkteaterns spektakulära vandringsteater vid Avans soptipp.

Inför 2017 kan vi tyvärr inte räkna med att få se ett ufo landa vid Gavlehov, som konstnären Apolonija Šušteršič hoppats på, inte heller att svångremmen om Gävles föreningsdrivna kulturliv kommer att lättas.

Däremot att Länsmuseet öppnar igen, vars frånvaro har varit påtaglig i år då Konstcentrum darrat och de privata konstgallerierna fortsatt gå på sparlåga.

Gott nytt kulturår!