Årets Turnerpris till Helen Marten

Med sina 31 år är hon yngst av de fyra finalisterna. Hon vann priset i konkurrens med Josephine Pryde, Michael Dean och Anthea Hamilton.

Helen Marten var nominerad för sin soloutställning "Eucalyptus, let us in".

Det är andra gången på en månad som Helen Marten hedras med ett brittiskt kulturpris. Nyligen fick hon Hepworth-priset, rapporterar BBC. Då lovade hon att dela priset på motsvarande 350 000 kronor med de övriga fyra nominerade eftersom hon anser att "hierarkin i dagens konstpriser i viss utsträckning är felaktig".

Turnerpriset instiftades 1984, delas ut i regi av konstmuseet Tate Britain och ges till unga lovande brittiska konstnärer. Prissumman är på närmare 300 000 kronor.