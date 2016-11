AT Pegasus har stora ambitioner med "Allt som lever här dör"

Katastrofberättelser saknas inte i samtiden. Naturkatastrofer, utomjordingar eller atombombsapokalyps som får världen att rämna. Ur askan reser sig ofta en hjälte som ger hopp till mänskligheten.

Men hur skulle det vara att leva sin vardag efter katastrofen? Några sådana berättelser finns självklart, med Cormac McCarthys”Vägen” som den mest kända, men Emma Broströms pjäs ”Allt som lever här dör” har en ännu mer vardaglig touch.

Den spelas just nu av AT Pegasus på Kulturhuset Gävle. I en stad som skulle kunna vara Gävle, eller vilken mellanstor svensk stad som helst, börjar livet bli ohållbart. Vattnet är på väg att ta slut. De som dröjer sig kvar i staden inser att de måste ge sig av eller gå under.

Läs mer: Premiärdag för AT Pegasus

För att få bensin till denna resa, tar en grupp ungdomar arbete på kyrkogården med att gräva de gravar som behövs till katastrofens offer. De som tidigare var skolkamrater går nu in i andra roller, med skolans särling som dödgrävare. I kulisserna smyger en gestalt med traumatiska minnen.

Scenografin är enkel, består förutom svarta skärmar av enbart knöligt tidningspapper som ska symbolisera den jord som grävs ur gravarna. Trots att berättelser som denna brukar utspelas på stor vit duk, med enormt omfång, liknar ”Allt som lever här dör” mer ett kammarspel. Världen runt gravplatsen och vad som egentligen har hänt med staden höljs i dunkel.

Emma Broströms text har förvisso en intressant premiss men står snart och stampar, kommer inte vidare. Rollerna är lika lösa i konturen som den postapokalyptiska världen. Pegasus ensemble under ledning av regissören Emilia Jerlardtz gör dock ett bra jobb med att hitta den vitalitet som ändå finns i materialet. Sara Larsson som Lee är motorn, som med energi knuffar handlingen framför sig. Ebba Pettersson spelar mycket uttrycksfullt och Ibrahim Tunc som dödgrävaren hittar obehagskänslan i sin roll.

Pjäsen utforskar – eller tycks åtminstone vilja utforska – vem vi är när tryggheten faller bort. Kärnan i personligheten blir svårare att dölja under svåra omständigheter. Vill man så går det även att läsa in en dimension som inte är fullt så undergångsmörk. Ungdomarna tvingas fly efter en katastrof, men man kan också se en parallell till många svenska orter där ungdomen inte ser något annat val än att lämna. Också på dessa platser kan man argumentera för att samhället är på väg att överge dem.

AT Pegasus har stora ambitioner och i detta fall är ambitionerna större än materialet de har att jobba med.

TEATER

”Allt som lever här dör”

Av Emma Broström

Regissör: Emilia Jerlardtz

Producent: Sara Larsson

Medverkande: Sara Larsson, Ebba Pettersson, Sami Green, Ibrahim Tunc, Emil Larsson, Nicolina Palmcrantz.

Kulturhuset Gävle, 5/11

Föreställningen spelas även 10/11, 12/11, 13/11, 17/11, 19/11, 20/11, 24/11, 26/11 och 27/11.