Bob Dylans hemsida uppdaterad

Ytterligare ett litet livstecken från Nobelpristagaren Bob Dylan har upptäckts – denna gång på hans hemsida. Under vinjetten "Books" har texten om Dylans bok "The lyrics: 1961-2012" uppdateras med en rad i versaler: "Winner of the Nobel Prize in literature".

Tidigare har Bob Dylans officiella Twitter- och Facebookkonton nämnt nomineringen, men något personligt uttalande om priset har Dylan inte gjort. Inte än.