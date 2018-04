Tekniskt trovärdig och spännande – men uppföljaren till "The Martian" är ingen fullträff

Andy Weir är den rymdtokige mannen som gav världen "The Martian" - på svenska "Ensam på Mars".

Den var en gnistrande bok (och senare film): enormt rolig och självironisk, och med NASA:s planer på Marsexpeditioner aktuella tänkte nog många: "Vad händer om det går fel och någon blir kvar däruppe? "The Martian" fångade den frågan och träffade oss därmed rakt i solar plexus.

I rymden är varje dag en hård kamp mot miljön, särskilt i kris.

Den var också ovanligt trovärdig i naturvetenskapliga och tekniska ting. Den som ska ut i rymden kan nämligen inte ha sovit sig igenom kemi- och fysiklektionerna. I "The Martian" insåg man hur snäll naturen varit mot oss jordbor när den gosat in oss i en andningsbar atmosfär, effektiva strålningsskärmar, bekväm gravitation och material under fötterna som maten växer ur. I rymden är varje dag en hård kamp mot miljön, särskilt i kris. De skildringarna gjorde "The Martian" till en sorts framtidsdokumentär mer än science fiction.

Uppföljaren "Artemis" är inte lika rolig och inte lika aktuell, eftersom en månstad inte ligger i pipeline hos rymdprogrammet. Men i allt naturvetenskapligt, i allt som rör villkoren för att vistas på ett annat klot än jorden, är den lika helgjuten som föregångaren. Jazz, Jasmine Bashara, är en av tvåtusen invånare under de bubblor som utgör månstaden Artemis. Staden befolkas av rika jordturister och de som passar upp på dem; ett präktigt klassamhälle liksom jordens turistparadis.

Jazz jobbar som bud och drygar ut inkomsten med smuggling. En dag erbjuds hon ett mer välbetalt uppdrag, sabotage av månens största industri för att slita den ur maffians klor och stoppa en pyrande samhällsröta. Och här står kampen inte bara mot fienden utan också mot naturen.

Jazz får hitta på ständigt nya lösningar för begå sitt brott i en värld där syre inte finns utanför de små bubblorna, där materien uppför sig annorlunda än på jorden och där ett skjutvapen eller minsta gnista kan trasa sönder skyddet mot månens dödliga vakuum. Å andra sidan kan en gravitation så låg att lama kan gå vara till nytta, liksom Artemis enda historiska sevärdhet - Apollo 11:s landningsplats.

Den tuffa Jazz blir inte riktigt verklig för mig. Något i tonen säger mig att författaren inte är helt bekväm med att skriva inifrån en kvinnas huvud. Men styrkan i boken är, även här, den vetenskapliga korrektheten, spänningen och intrigflätningen. Liksom sättet att skildra livet i Artemis, som sett till fysiken måste ha andra lagar än en jordisk stad men befolkas av samma mänsklighet, med samma drivkrafter. Och med en fantastisk problemlösningsförmåga som måste ha följt den i miljoner år och som ofta sover under goda tider. Men vaknar så fort krisen slår till.

LITTERATUR

Andy Weir

"Artemis"

Översättning: John-Henri Holmberg

(Bookmark)