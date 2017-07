Vad hände i Gävle 1947? - Om hur en historiebok väcker nyfikenhet

Hur levandegör man historien? Ett sätt är att göra ett snitt i den och lägga en tidsperiod under lupp. Vad hinner till exempel hända under ett år? 12 månader, 365 dagar. Om året är 1947, så är otroligt mycket. Ett år som för mig inte betydde någonting innan jag börjar läsa Elisabeth Åsbrinks bok med samma namn (som utkom ifjol), som samlar en myriad av händelser som kastar ljus och skuggor över våra dagar.

Hon lyckas i ett lapptäcke väva ihop världsdelar och så vitt skilda personer som Simone de Beauvoir, Christian Dior, Hassan al-Banna och den svenska fascistledaren Per Engdahl.

De Beauvoir har en relation med den amerikanske författaren Nelson Ahlgren och börjar skriva på "Det andra könet" . Dior lanserar sin The New Look. Hassan al-Banna grundar Muslimska brödraskapet och Per Engdahl organiserar flykten för tyska nazister. Det här är bara en bråkdel av alla figurer som Åsbrink levandegör. Vi får följa med på båten Exodus med 4000 judiska flyktingar ombord som den 18 juli bordas av brittiska soldater som hindrar dem att nå Palestina. Där vi följa bland annat den svenske Emil Sandström, ordförande för det nybildade FN:s Palestinakommité, som får fyra månader på sig att hitta en lösning på hur judar och araber ska samsas när ett folk som nästan förintats ska få en plats på jorden.

Elisabeth Åsbrink filtrerar såklart kalenderåret genom nutida glasögon - både på ett personligt plan då en del av boken handlar om hennes far, en judisk pojke, men också genom att lyfta fram de händelser och frågor som påverkar oss än idag. Hon gör det hisnande poetiskt, det känns som varje karaktär förtjänar en egen biografi eller roman.

Det får mig också att börja se mig omkring där jag står. Vad händer i Gävle samtidigt som Juan Perón tar emot nazister i Buenos Aires och begreppet flygande tefat nämns för första gången efter att en amerikansk pilot sett märkliga föremål sväva över Kaskadbergen?

Jag slår i arkiven.

Den 30 juni uppmäts den fortfarande varmaste temperaturen i Gävle någonsin, 36,4 grader. Det var också året då Gefle IF:s brandmän är snabbast i världen på 4 x 1500 meter, enligt tidningsreferaten var Henry Eriksson på slutsträckan hela 130 meter före sina konkurrenter när han sprängde målsnöret på SM. Man hittar Sveriges äldsta båt när man under hösten rensade en kanal mellan två sjöar i Björke norr om Gävle. Den beskrivs som en större slags kanot och man tror att den är nästan 1900 år gammal.

Och så det som gör mig mest nyfiken, och som binder ihop det lokala med världen runt omkring: ett fotografi på en grupp barn på järnvägsstationen i Gävle vid en väntande tredjeklassvagn. De är några av de 70 000 finländska krigsbarn som skickades till Sverige under andra världskriget. Nu står de där med sina namnlappar runt halsen redo att skickas hem. Jag tänker att varje barn där skulle kunna vara ett stycke i Åsbrinks bok. Krigsbarnens öde var tufft. Många av deras familjer i hemlandet var fattiga och hade inte möjlighet att ta emot dem. Och flera utsattes för övergrepp av sina fosterfamiljer i Sverige. De finska krigsbarnen har ända tills idag kämpat för upprättelse, för att på samma sätt som de svenska fosterhemsbarnen kunnat få skadestånd. Och jag förflyttas till nuet, tänker på de ensamkommande som kommer hit idag, 70 år senare. Vilka öden, från storpolitikens mötesrum till flyktingförläggningarna golv kommer skrivas om det görs ett liknande utsnitt om 2017 i framtiden?