Chefdirigenten skippade semestern och räddade torsdagens konsert

Tilltänkte solisten och dirigenten François Leleux blev sjuk så årets första torsdagskonsert blev ett hastigt hopplock. Chefdirigent Jaime Martín, som ställer upp för sin orkester, skippade semestern och ryckte in med kort varsel.

Schuberts åttonde, ofullbordade symfoni låg på originalprogrammet, men istället för Pascullis oboekonsert fick vi höra Beethovens första symfoni. En nödlösning, då den framfördes så sent som i oktober förra året, under ledning av violinisten Isabelle van Keulen. Oboefantaster kan istället göra en utflykt till Stockholms konserthus i början av april, då Leleux och Gävle symfoniorkester framför Albert Schnelzers oboekonsert ”The enchanter” under årets tonsättarweekend.

Den nöjda publiken applåderade taktfast, länge.

Schuberts åttonde symfoni från 1822 blev aldrig färdig. Endast två fullbordade satser finns, samt utkast till en tredje. Musikforskare har spekulerat om varför det inte blev mer, om det berodde på konstnärlig rastlöshet, sjukdom (Schubert led av syfilis) eller om annat arbete kom i vägen.

Den brukar kallas den första romantiska symfonin, stämning är poetisk med vackra teman och tvära kontraster. Den har ofta använts i film, av regissörer som Steven Spielberg och Akira Kurosawa. För snart tio år sedan kunde vi höra den här, dirigerad av Andrew Manze, i rekonstruerad form med fyra satser.

Nu fick vi höra de två satser Schubert faktiskt skrev, vilket räcker gott och väl. Särskilt första satsen fångar örat. Den är byggd kring tre melodiska teman som tillsammans bildar en enhet, från djupaste djupa basar till klara blåsarstämmor och varm cello. I detta melodiska landskap öppnas dramatiska djup och fallgropar, rent dissonanta utbrott som stagas upp av bleckets tyngd. I andra satsen återkommer bleckets sänken och hänger magiskt kvar i minnet under de ljusare partier som följer.

Beethovens första symfoni från år 1800 är ett konventionellt, närmast slätstruket verk. Beethoven hade ännu inte utvecklats till den självständige, innovative symfoniker han senare blev. Men skarp dirigering av Jaime Martín fick orkestern att spela med god tajmning, vilket gav det lättsamma oväntad silhuett, med stiliga detaljer som stack ut ur denna massa av ganska profillös vänlighet. Den nöjda publiken applåderade taktfast, länge.

MUSIK

Gävle Symfoniorkester

Chefdirigent Jaime Martín

Schubert Symfoni nr 8 i h-moll (Den ofullbordade)

Beethoven Symfoni nr 1 i C-dur op 21