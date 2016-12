Concordia varvade fridfull julstämning med jazzigt finsväng

Varje årstid har sina körtillfällen och under året har 35 röster starka kammarkören Concordia bland annat hållit semmelkonsert i februari och somrig promenadkonsert i Boulognern. På tisdagen bjöd de på konsert i saffransbullens tecken i Betlehemskyrkan.

Trots en något torr akustik var det en bra idé att hålla konserten i kyrkans cafédel istället för i kyrksalen. Den tämligen stora publiken kunde avslappnat inmundiga kaffe med saffransbröd och pepparkakor medan kören bjöd på ett tjugotal nummer, mestadels bestående av brittiska och svenska julsånger. Lite som en förövning inför lucia, med varm och familjär stämning.

Kören sjunger mycket bra för att vara amatörkör och det blev en njutbar konsert, helt i avsaknad av den tillkämpade alternativt överspända julighet som inte sällan kan prägla större artisters julturnéer. Dirigenterna avlöste varandra och en del sånger framfördes helt a capella, andra till pianoackompanjemang.

En av körens favorittonsättare är brittiske John Rutter. Vi fick höra några av hans sånger, ett fartfyllt arrangemang av den välkända ”Deck the Hall”, ett par lugnare, klangmässigt sammanhållna carols, samt hans arrangemang av ”Silent Night”, en av julens mest slitna melodier, vacker i denna form.

En del kända julsånger kan bli rena musikaliska fallgropar om de framförs på slentrian, men här klingade ”Jul, Jul, strålande jul” fint liksom ”Betlehems stjärna”, med den lite ovanligare melodin av Ivar Widéen.

Några jazzigare nummer skapade variation i programmet, ”A Child is Born” av Thad Jones plus ett par solonummer, där Lina Nyström bjöd på musikaliskt finsväng i amerikanska jullåtar till pianoackompanjemang, bland annat ”Let it Snow!”, ett av Frank Sinatras paradnummer.

Alice Tegnérs klassiker ”Julbocken” överraskade med roliga accenter i basstämman medan den inte lika vanliga ”Coventry Carol” från1500-talet lät stillheten fylla rummet. Mer fin solosång blev det när Elisabet Sköld sjöng ”När det lider mot jul” med text av Jeanna Otterdahl och musik av Ruben Liljefors, den senare verksam som kapellmästare i Gävle Orkesterförening, föregångaren till Gävle Symfoniorkester.

Allra sist fick publiken sjunga med i ”Nu tändas tusen juleljus”.

MUSIK

Julstämning – konsert med Gävle kammarkör Concordia

Betlehemskyrkan, Gävle, 6/12

Kammarkören Concordia

Lina Nyström och Elisabet Sköld, solister

Dirigenter Gunnar Aldén och Bia Eriksson