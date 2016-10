Dans med chans på Svensktoppen

Vilken dans kan locka fram Gävlepubliken? Jag tror att en föreställning som Panta Rei dansteaters "I wish her well" är en som kan attrahera en bredare publik. Inte för att fler än vanligt såg den på Gävle teater, utan för att jag tror att det är en dans som lockar tillbaka förstagångsbesökare.

Dansteater är ett ord att fästa vikt vid. Teateraspekten är tydlig, interaktionen mellan dansarna/skådespelarna och att det teatrala får större utrymme.

Dansmässigt och kreativt är "I wish her well" inte en föreställning som ligger i framkant. Den berättar om en kvinnlig erfarenhet i vardagen. Om åren som går och livet som rinner förbi. En gammal kvinna syns i spegeln, men inuti finns en förvånad tjugoåring som undrar vem gamlingen är.

En berättelse som vi alla, förr eller senare, troligtvis känner igen oss i.

Symbolerna är inte svåra att tyda. Spegeln, dagboksbladen som rivs ur, timglasen vars sand rinner bort. Musiken mixas snyggt med citat från kvinnor, vilka fungerar som en sångtext med återkommande refräng. De tunga beats som dränker många dansföreställningar har bytts ut mot ett luftigare sound av musikern Nathaniel Reed, som låter stråkarna få en framträdande position.

Om det fanns en Svensktoppen för dans skulle "I wish her well" ha god chans. Det kan låta som kritik, men jag lägger en positiv värdering i det. Dansutbudet behöver föreställningar som "I wish her well" för ökad pluralism. En behaglig timme i höstmörkret som sveper in det vemodiga budskapet om livets förgänglighet i dansens skönhet.

DANS

"I wish her well"

Koreografi: Anne Holck Ekenes ochPia Holden

Musik: Nathaniel Reed

Medverkande: Julie Drønen Ekornes, Silje Bævre Lian, Henriette Hamli/Berit Lundene, Kari Skotnes Vikjord.

Gävle teater, 27/10