Dirigenten Dalia Stasevska känner sig inte längre som den fula ankungen

I Gävle Konserthus för åtta år sedan, under en diplomkurs som dirigentlegenden Jorma Panula höll för sina elever vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, var en av dirigenteleverna en ung kvinna från Finland.

– Jag kände mig som den fula ankungen. Det var första gången som jag stod inför en symfoniorkester och det var första gången som jag provade mina vingar som dirigent, säger Dalia Stasevska.

Nu är hon tillbaka och idag är hon en eftertraktad dirigent, hyllad av recensenter och orkestrar. Hon har redan dirigerat orkestrar i världen och har dessutom varit assistent till Esa-Pekka Salonen, både i Los Angeles och London.

Det här är den tredje svenska orkestern som hon dirigerar och fler väntar på henne.

Vad är det magiska med Jorma Panula, undrar jag, dirigentprofessorn som står bakom det finska dirigentundret. Först kom en räcka unga män, Salonen, Saraste och många fler. Och nu kommer kvinnorna.

Dalia gör en lång utläggning och slutsatsen, om jag fattat rätt, är att Jorma Panula får sina elever att hitta sin egen begåvning, att lita på sig, att få självkänsla och trygghet.

– Och du vet, säger Dalia, som dirigent är du väldigt ensam. När du står på dirigentpulten har du ingen att fråga hur du ska göra. Och det är det som Jorma lärde oss, att fatta egna beslut, lita på vår tolkning. Dessutom har vi en väldigt bra sammanhållning, vi finska dirigenter. Vi stöttar varandra.

Hur var det att få vara assistent till Esa-Pekka Salonen, den mest berömda av alla finska dirigenter, undrar jag.

Hon berättar att det var Jorma som föreslog att hans begåvade dirigentelev, som då var nästan färdig med sin utbildning, skulle få chansen att jobba med honom.

– Och jag kan inte nog värdesätta den perioden. Jag fick chansen att vara hans assistent, att studera in verken och assistera under repetitionerna och vara beredd att hoppa in. Men det viktiga var att jag fick jobba utan stress och lära mig repertoaren helt lugn. Och vi har fortfarande den bästa kontakt, jag kan ringa Esa-Pekka när som helst.

Det var mest av en händelse som Dalia föddes i Kiev, i Ukraina, varifrån hennes pappa kommer. Mamman, som är finska, råkade vara där när det blev tid att föda.

Hennes farfar är en av Ukrainas mest kända skulptörer, nyss fyllda 90 och fortfarande aktiv. Båda föräldrarna är konstnärer och hon har växt upp omgiven av kultur.

Att hon började spela fiol som nioåring var inget hon själv har valt.

– Det var pappa som tyckte att vi syskon skulle lära oss att spela och skickade iväg oss till musikskolan. Och det gillade jag från första början.

Dalia utbildade sig till violinist och har suttit i finska orkestrar, både på altfiol och första fiol.

– Så jag har en grundlig erfarenhet som orkestermusiker.

För mig gäller det istället att förmedla glädjen med musik. Att inspirera musikerna.

Men att hon blev dirigent beror på hennes personlighet, säger hon. Hon vill ha kontroll och bestämma, så enkelt är det.

Att jobba med en orkester som dirigent i dag är annorlunda än för kanske 30 år sedan. Idag är standarden skyhög hos de flesta orkestrar. Musikerna kan sin musik.

– För mig gäller det istället att förmedla glädjen med musik. Att inspirera musikerna, säger hon.

Det program hon kommer att dirigera, i Gävle Konserthus på torsdag och i Kulturhuset i Bollnäs på fredag består av flera av hennes personliga favoriter, Danser från Galanta av Kodály och Pelleas et Melisande av Sibelius. Dessutom Konsert för oboe och stråkar av engelsmannen Vaughan Williams med orkesterns egen Theresa Rönnebeck som solist.

– Jag bara älskar ungersk musik, säger Dalia. Och Stycket av Sibelius är musik som skulle kunna vara skriven till en stumfilm. Stycket skrevs som mellanaktsmusik till en balett vid en tid när Sibelius hade skrivit sin andra symfoni och var mycket inspirerad, bland annat av Debussy.

Vi kommer också in på det här med publiken till klassiska konserter, att den är så gammal. Här protesterar Dalia.

– Vad är det för fel på att vara gammal? Dessutom stämmer det inte. När jag dirigerar i Paris eller Berlin är det många unga i publiken. Men många upptäcker kanske inte den klassiska musiken förrän man kommit i 40-årsåldern?

Hon har också en fot i rockvärlden, genom sin man, rockmusikern Lauri Porra i det kända bandet Stratovarius. Han har förresten skrivit verket Kohta för rappare och orkester, som uruppfördes av Finska radioorkestern 2016 . Och då stod Dalia på dirigentpulten. Lauri är dessutom barnbarnsbarn till Jean Sibelius så där finns ett samband mellan rockvärlden och den klassiska musiken.

Dalia Stasevska

Född: I Kiev 1984 men uppvuxen hela sitt liv i Finland. Pappan från Ukraina och mamman från Finland.

Bakgrund: Började spela fiol som nioåring. Har studerat vid Tammerfors akademin, Sibeliusakademin och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm för professor Jorma Panula.

Har även studerat för Leif Segerstam, Hannu Lintu, Susanna Mälkki, Mikko Franck och Sakari Oramo och varit Esa-Pekka Salonens assistent i Philharmonia Orchestra i London och Los Angeles Philharmonic. Har nu dirigerat många orkestrar i Skandinavien, Tyskland och Frankrike bland annat. Var konstnärlig ledare för kammarmusikfestivalen Kamarikesä Festival i Helsingfors

Bor: I Helsingfors

Familj: Gift med Lauri Porra, rockmusiker i bandet Stratovarius, basist och kompositör och sonsonson till Jean Sibelius. Båda föräldrarna är konstnärer, två bröder och en syster.