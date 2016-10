Dirigenten Neville Marriner är död

Marriner grundade kammarorkestern Academy of St Martin in the fields 1959. Dessutom skrev han filmmusiken till Milos Formans flerfaldigt Oscarsbelönade film "Amadeus" från 1984.

Han var även chefsdirigent för Minnesota symfoniorkester 1979–1986 och för Stuttgarts radiosymfoniker 1983–1989.

Den amerikanska violinisten Joshua Bell, som tog över som dirigent för St Martin in the fields efter Marriner, hyllar honom i ett uttalande:

"Han var en av de mest extraordinära människorna jag har träffat. Jag kommer att minnas honom för hans briljans, hans integritet och hans humor, både på scenen och vid sidan av den".

Neville Marriner blev 92 år gammal.

(TT)