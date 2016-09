Eleverna ställer ut sig själva när Gävle konstskola firar 50 år

TV-klipp: Utställningens curator berättar om vad det betyder för kulturlivet i en stad att ha en konstskola

Vad gör de egentligen på Konstskolan i Gävle?

Då och då pyser konsten ut, som nu senast när eleverna ställde ut på Galleri Elixir i en samlingsutställning. Annars pågår verksamheten bakom stängda dörrar.

Det finns ett litet galleri, Labbet, men det är en experimentverkstad som inte är offentlig.

Där kan eleverna få chans att vara ”wild and crazy", som linjeansvariga Jens Salander uttrycker det, i ett stängt rum utan risk att en konstkritiker ska leta sig dit.

Men nu, när Konstskolan fyller 50 år, bjuds det in inte bara till utställning av konst skapad av nya och gamla elever på skolan, utan även till en inblick i det dagliga arbetet.

Utställningen har Thomas Elovsson som curator, en gästlärare på skolan som också är verksam på Konstfack i Stockholm. När han ska presentera utställningen säger han:

– Allt som finns här inne kan beskrivas som en levande skulptur.

Och ja, det är en utställning som är i ständig rörelse, där inget som visas under vernissagen kommer att vara sig likt när den plockas ner. Under utställningens gång kommer den dagliga verksamheten pågå inne på Konstcentrum, med praktiskt arbete och föreläsningar. Eleverna tar det hela med ro, även om de först lite skyggt håller sig undan under pressvisningen.

Tre delar ska ge en bild av vad som pågår inne på skolan. I Verkstan ges en inblick i det verkliga grovjobbet, som drejning och andra moment i undervisningen. I ateljén kommer eleverna sitta och arbeta. Och i Labbet flyttar skolans interna minigalleri ut i offentligheten, även om det är före detta elever som ställer ut och inte de nuvarande.

Först ut att visa konst i Labbet är Jonas Westlund, som gick ut skolan för några år sedan och efter det har studerat i Umeå. Han visar en underhållande film, skapad efter en liknande idé som ett videoverk han visade i Sandviken för några år sedan. Genom att ha letat djupt på nätets arkiv av rörlig bild som ingen tittar på, har han klippt samman andra människors semestervideos och lagt på en berättarröst som ger sken av att det är han själv som gjort resan. Ett videoverk som sätter fingret på kravet att efter semestern leverera spännande berättelser på sociala medier om sitt lyckade liv. Har man inte ett får man följa Jonas Westlunds modell och låna andras.

En idé bakom utställningen är att öppna upp för allmänheten, det kan röra sig om ungdomar som funderar på ett yrkesliv som konstnär eller vanliga Gävlebor som kanske inte ens känner till skolans existens. Den delen lyckas de bra med. Men skolans vardag lyfts fram på bekostnad av ett vidare resonemang om en regional konstskolas (i dag är Bollnäs folkhögskola huvudman) roll i ett större system av skolor. Visserligen presenteras några före detta elever, men jag hade gärna sett en mer informativ del om exempelvis hur många före detta elever som i dag är yrkesverksamma som konstnärer.

Någon kanske önskar fler verk av tidigare elever, men den vinkeln avverkades när skolan fyllde 40 år.

Helt klart är att ”Vad gör en konstskola?” är en utställning som kräver återbesök.

Fotnot: Konstcentrum har också fått en tillförordnad chef, Eva Asp, med bakgrund från bland annat Sven-Harrys konstmuseum i Stockholm. Rekrytering av ny ordinarie chef pågår.

KONST

"Vad gör en konstskola?"

Gävle konstcentrum

Utställningen pågår 17/9–20/11

*

