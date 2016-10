En av de stora är borta

Jag hade fått tid att intervjua en av den klassiska musikens allra största ikoner och en då levande legend, Sir Neville Marriner. Det var en höstdag i slutet av november för tre år sedan och han hade kommit för att dirigera Gävle Symfoniorkester i vårt konserthus i Gävle.

När jag steg in i dirigentrummet var det till synes tomt. Men plötsligt sa någon bu och hoppade fram från gömstället bakom dörren. Han var då 89 år gammal och fortfarande sprallig och lekfull.

Att han över huvud taget kom till Gävle berodde på Jaime Martín, orkesterns chefdirigent som hade samarbetat med Sir Neville under många år. Det var Sir Neville som uppmuntrade Jaime att lämna sin position som en av Europas främsta flöjtister och i stället börja dirigera.

Mötet med orkestern i Gävle blev mycket givande för musikerna och en så positiv upplevelse för den berömde dirigenten att han med glädje återkom två år senare, då lika lekfull. Hans arbete med orkestern gjorde att musikerna helt enkelt älskade honom.

Vi fick bra kontakt med varandra och Sir Neville accepterade glatt att tillsammans med sin hustru Molly komma hem till mig och Eileen på en typisk svensk middag.

Dagen efter mötte han orkesterns musiker med följande ord:

- She got me very drunk last night!

Sa Sir Neville och pekade på Eileen som spelar horn i orkestern. Jaime Martín hade bett oss att bjuda hem Sir Neville och hans hustru på en typisk svensk middag, med snaps, snapsvisor och rökt lax. Något som gick hem totalt. Vi hade en mycket trevlig kväll tillsammans, sjöng och skålade och kanske blev det för den äldre herren en snaps för mycket.

Men det skämtade han som sagt bort när han dagen efter stod framför Gävle Symfoniorkester och dirigerade, synbarligen oberörd av festen kvällen innan.

I september för ett år sedan fick publiken i Gävle åter chansen att uppleva Sir Neville på dirigentpulten. Hans första besök i Gävle hade gett mersmak och han var då lika entusiastisk och energisk som vid första besöket.

Vid vårt första möte var jag nyfiken på hur Jaime Martín lyckats övertala denne dirigent, som fortfarande for världen runt och dirigerade alla de mest kända orkestrarna, till lilla Gävle.

– Jaime övertygade mig om att det skulle vara mycket trevligt för mig att komma till Gävle, för att orkestern är så bra, musikerna så motiverade och alla runt omkring så trevliga. Dessutom är publiken sofistikerad och kunnig. Man kan spela vad som helst här. Och Jaime är mycket envis. Det går inte att säga nej till honom.

Jag vet att det fanns planer på att be Sir Neville återkomma till Gävle en tredje gång.

I söndags avled han i sömnen, i sitt hem. Bara någon vecka innan hade han turnerat i Tyskland. Musiken var hans stora kärlek och som dirigent anses han som en av de historiskt stora. Någon tanke på att pensionera sig hade han aldrig.

Sir Neville Marriner

Född: 15 april 1924, Lincoln, Lincolnshire, Storbritannien

Död: 2 oktober 2016 i sitt hem

Personligt: Hans första äktenskap var med cellisten Diana Carbutt och de fick två barn, Susie, skribent och Andrew, klarinettist som ofta arbetade med sin pappa och som nu är soloklarinettist i London Symphony Orchestra. Hans andra äktenskap är med Elizabeth Mary Sims, känd som Molly. De gifte sig 1957. Han bodde i London och sitt hus nära Chardstock i Devon. På sin gravstsen vill han ha orden: ”Follow the beat”. Håll takten.

Utbildning: Royal College of Music, Conservatoire de Paris

Karriär: Han spelade fiol i två av Londons orkestrar och dessutom kammarmusik när han 1958 bildade Academy of St Martin in the Fields och var dess ledare till 2011, därefter dess president på livstid. Med sin orkester har han gjort fler skivinspelningar än någon annan dirigent med undantag för Karajan, inte mindre än 600 inspelningar av 2000 olika verk. Han bildade Los Angeles Chamber Orchestra 1969 och var därefter chef för Minnesota Orchestra och chefdirigent för Stuttgarts radioorkester. Som gästdirigent har han arbetat med världens alla stora orkestrar. Han var den äldsta att dirigera en Proms-konsert 2014.

Hans inspelning av musiken till filmen Amadeus har sålt över 6,5 miljoner skivor.