En magisk röst har försvunnit

Så sent som under hösten kom Leonard Cohens sista album "You want it darker". Den djupa barytonröst som i mer än 60 år förtrollat världen har nu tystnat, och han sörjs av hängivna fans och artister.

"Min far gick stilla bort i sitt hem i Los Angeles med vetskapen om att han hade färdigställt vad han ansåg vara en av sina bästa skivor. Ända till sin sista stund skrev han med sin unika humor", skrev hans son Adam till tidningen Rolling Stone.

Det finns ännu inga uppgifter om dödsorsaken. En minnesstund ska äga rum vid en senare tidpunkt i Los Angeles, USA.

Släppte nyss album

Cohen kombinerade folkmusik med mer mörka undertoner och en sensuell udd som blev hans kännetecken, tydligt i bland annat hitlåten "I'm your man", som kom på 1980-talet.

Under sin långa karriär ändrade han också stil upprepade gånger. Genombrottet fick han med 60-talssångerna "Suzanne" och "Bird on a wire". Den melankoliska "So long Marianne" från debutalbumet är en annan av hans mest älskade låtar. I somras skrev artisten också ett brev till den döende Marianne Ihlen, musan bakom den känslosamma låten.

"Våra kroppar faller sönder och jag tror att jag kommer att följa dig mycket snart", stod det bland annat i hans sista hälsning, skriver The Guardian.

Turnerade med Dylan

Cohen var 22 år när han debuterade som poet. Han skrev flera diktsamlingar och romaner innan han släppte sitt första album, "Songs of Leonard Cohen" 1967. Under den amerikanska folkmusikens storhetstid turnerade han också med bland andra Bob Dylan, Joni Mitchell och Joan Baez.

På 80-talet skrev Cohen den moderna klassikern "Hallelujah", som har spelats in över 200 gånger, av bland andra Jeff Buckley. I den finner man också de teman som Cohen ständigt återkom till: religion och kärlek i alla dess former.

Leonard Cohen växte upp i Montreal, som sonson till judiska europeiska invandrare och med en morfar som var rabbin. Under en mörk period i sitt liv sökte han också tröst i andligheten, och drog sig i fem år undan i ett buddhistkloster.

Fortsatt populär

Leonard Cohen har sålt över 60 miljoner album världen över, men han skrev inte många listettor. Inte förrän han var i 77-årsåldern hamnade ett av hans album på topp tio i USA, "Old ideas" från 2012 tog sig till tredje plats.

Och han slog inte av på takten. 2014, strax efter hans 80-årsdag, kom “Popular problems”. Cohen genomförde också långa turnéer under sina sista år. 2008 tog han plats i The Rock and Roll Hall of Fame i USA.

I oktober publicerade New Yorker en intervju med Cohen i vilken han sade "jag är redo att dö, jag hoppas att det inte blir alltför obekvämt".

Några dagar senare tog Leonard Cohen tillbaka uttalandet med en karaktäristisk glimt i ögat:

– Jag tror att jag överdrev. Jag tänker stanna kvar tills jag är ungefär 120 år.