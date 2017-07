En sommarbukett med jazz, klezmer och klassisk musik i Böna kapell

Böna kapell ligger varsamt inbäddat i sommaren, som en vit förtrollad ask omgiven av ängs

blommor, fylld medmänniskor och musik. Det är sommarstämning med råge när konsertserien i Bönakapell inleds, som vanligt med två konserter efter varandra, för att så mångasom möjligt ska få tillfälle att njuta av musiken. Det är stunder att längta till och stunder att minnas, en tradition som nu är inne på tredje året.

Kapellet är närmast fullsatt. Konserten inleds med far och dotter på violin och gitarr, nämligen blott tolvåriga violinisten Elsa Petterson och gitarristen Leif Olsson. De spelar tre stycken som genremässigt skiljer sig åt, men som ändå förenas av rytmiskt drivoch sväng. Carl Maria von Webers pigga ”Country Dance” följs av Chick Coreas flamencostunsiga ”La Fiesta”. Tempot är lekfullt högt, uttrycket säkert ochvändningarna ibland halsbrytande. De avslutar med en folklig ”Gallopad” frånSkåne, snabb och virtuos med viss countrykänsla och ett närmast bluesigt litet glid. Snyggt! Elsa Pettersson räknar jag med att få möta fler gånger, många fler.

Klarinett och gitarr är en inte helt vanlig sättning. Gitarristen Per Skareng och klarinettisten Staffan Mårtensson har valt ut verk som antingen är specialskrivna eller transkriberade. Dessutom spelar de några stycken var för sig. Staffan Mårtensson, som spelade i Gävlesymfonikerna på 1990-talet, är numera soloklarinettist vid Kungliga Operan.

Ur senaste uppsättningen av Tjajkovskijs Nötknäpparen spelar han ett nutida tillägg, en orientalisk klezmermelodi med pipa så vass att trumhinnorna buktar. När Per Skareng kommer in på gitarr mjuknar bilden och det är också där fokus fortsättningsvis ligger när de två så olika instrumenten möts, på det intima, lågmälda. Det blir musik att vila i och drömma till, med skönt flödande gitarr och den distinktare klarinetten i perfekt samspel, från en vaggvisa av Fauré till Schuberts ”Liebesbothschaft”, Nino Rotas vals ur filmen ”Gudfadern” och som extranummer, Erik Saties första, mycket vackra ”Gnossienne”. Mozartinspirerat blir det också, i Staffan Mårtenssons solostycke ”Hommage 222”, och när Per Skareng spelar Mozartvariationer för gitarr av Fernando Sor.