Filmpris till Issa Touma

Under Sätra litteraturfestival gratulerades han med blommor av Kajsa Ravin, kultur- och fritidschef i Gävle.

Kortfilmen visar striderna i Aleppo sedda från Issa Toumas fönster.

Under Londons filmfestival belönades ”9 days – from my window in Aleppo” med priset för bästa kortfilm i dokumentärklassen.

Juryns ordförande Mat Kirkby sa så här när han delade ut priset:

– När den syriska fotografen Issa Touma valde att plocka upp kameran, visste han inte huruvida han skulle leva länge nog för att färdigställa filmen. Hans dokumentär visar inte bara vad en människa med en kamera och en begränsad utsikt över en gränd kan göra för att berätta om någonting så komplext, förvirrande och skrämmande som ett inbördeskrig, utan också om filmkonstens förmåga att nå ut i världen och få oss andra att uppskatta den frihet som vi tar för given.

Filmen prisades även på filmfestivalen Shnit i New York.

Issa Toumas konstnärskap kommer att presenteras under en utställning på Konstcentrum i december.