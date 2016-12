Första riktiga mötet med fristadskonstnären

När jag numera hör rapporter från den krigsdrabbade syriska staden Aleppo, ser jag Gävles fristadskonstnär Issa Touma framför mig.

Det är en av effekterna med fristäder runt om i världen. De utsatta platserna får ett ansikte i det lokala sammanhanget. Plötsligt befinner sig, i detta fall, Aleppo inte längre så långt borta.

TV-klipp: Issa Touma berättar om sitt första halvår i Sverige. Klippet är på engelska.

Frånsett några framträdanden, som på Sätra litteraturfestival och Xpress, har vi inte sett mycket av fotografen Issa Touma sedan har blev fristadskonstnär. Teamet som tog emot honom från Gävle kommun finns inte längre kvar där och han har splittrat sin tid mellan den nya fristaden, hemlandet och en internationell konstscen där hans filmer nominerats och vunnit flera priser.

Men nu visar Konstcentrum en stor utställning med flera av hans verk, gamla och rykande färska, som ger Gävleborna en chans att bekanta sig med Issa Touma.

Vissa konstnärer söker upp sina ämnen, för vissa kommer ämnet till dem. Oönskat, som i Issa Toumas fall. När kriget knackar på dörren finns få andra alternativ än att låta det bli en del av konsten. Att ignorera bomberna som briserar utanför ateljén är svårt.

I det starkaste av verken som visas på Konstcentrum, ”9 days – from my window in Aleppo”, behöver Issa Touma inte mer än att öppna fönstret och filma det som händer ute på gatan. Stridande unga män registreras av kameran medan Issa Touma kommenterar vad han ser. Han noterar exempelvis krigarnas kläder och rakade ansikten, som vore de studenter på rast. Kriget kommer nära, ändå finns det en dimension i filmen som gör att man kan identifiera sig, utan att ha upplevt krig, genom att det skildras från en hemmiljö som är lätt att känna igen.

Hans filmer från krigets härjningar i Aleppo rör sig i gränslandet mellan konst och journalistik. De stridande parterna och politiken förblir dock dunkel, med avsikt, ty Issa Touma understryker att han vägrar ta ställning och att det är människorna som drabbas av striderna som är huvudpersoner i hans konst. För så många genom historien har krigets orsaker varit diffusa medan dess verkan har varit ohyggligt konkret.

Om man redan har bekantat sig med Issa Toumas verk, är de nya delarna – som ”Greetings from Aleppo” – intressanta att ta del av, men för nykomlingar är ”Women we have not lost yet” den del av utställningen som måhända lockar mest. Fotografierna på kvinnor som samlats i Issa Toumas galleri, för att ta skydd från striderna, har fått en effektiv presentation. Jag har tidigare sett fotografierna i en bok, men nu är det som om kvinnorna klivet ut från boksidan och blir mer verkliga, levande personer.

Han arbetar med en metod som han kallar ”art camping”. Metoden låter människor som på ytan inte har mycket gemensamt träffas och samarbete med ett gemensamt mål, som att skapa ett konstverk. Han har även genomfört en sådan övning i Gävle och resultatet visas i ett av videoverken.

Ett annat av dessa verk visar resultatet av hur en grupp gått runt i Aleppo och med frottageteknik bevarat byggnader i minnet som nu är förstörda. Dessa bilder, som fyller en av Konstcentrums väggar, är ett exempel på att det är processen och det konceptuella i Issa Toumas konst som är intressant, medan det synliga verket i detta fall inte är mycket utan dess tillkomsthistoria.

Många konstintresserade i Gävle är nog nyfikna på Issa Touma, och ”Meddelande från Aleppo” tillfredsställer denna nyfikenhet. En fristadskonstnär kan komma till sin fristad utan ork eller vilja att vara aktiv i konstlivet i den nya staden, men Issa Touma tillhör skaran som vill göra det mesta av sin tid i Gävle.

KONST

Issa Touma

”A message from Aleppo / Meddelande från Aleppo”

Konstcentrum, Gävle

Utställningen pågår 7/12–5/3 2017