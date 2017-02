Fristadskonstnären Issa Toumas utställning förlängs

Efter att utställningen "Ett meddelande från Aleppo" fått ett så fint mottagande av publiken har den förlängts till den 23 april istället för 5 mars.

Filmen "9 Days - From my window in Aleppo", som är en del av utställningen, vann kortfilmspriset vid European Film Award i december förra året.

Enligt ett pressmeddelande från Gävle Konstcentrum är Issa Toumma tillbaka i Gävle efter en lång resa. Bland annat till sin hemstad Aleppo där han påbörjat ett nytt filmprojekt.

De skriver även att han kommer tillbringa en period i Gävle och kommer delta i en rad möten och program.

GD:s kulturredaktör Kristian Ekenberg skrev: "Kriget kommer nära, ändå finns det en dimension i filmen som gör att man kan identifiera sig, utan att ha upplevt krig, genom att det skildras från en hemmiljö som är lätt att känna igen", om utställningen.

Issa Touma har varit fristadskonstnär i Gävle sedan mars 2016.