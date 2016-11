Hon vill veta vad barnen tycker om Gävle

Var finns barnen i stadsbyggnaden? Plan- och bygglagen och Barnkonventionen ger dem en självklar plats vid bordet i så viktiga beslut som stadens utformning, men i praktiken lämnas barnen ofta utanför. När planeringsprocessen är i gång och planerna redovisas för medborgarna för dialog, sker det ofta med ett språk och kring frågor som inte engagerar barn och unga.

Folkteaterns skådespelare Cecilia Wernesten har intresserat sig för barnens blick på staden. Intresset har funnits länge, men har fått konkret form efter att hon hörde om ett brittiskt museiprojekt där besökare på ett museum kunde välja mellan en audioguide av en "vuxenexpert" eller en "barnexpert". De flesta valde den senare. Barnen fick berätta om konstverken utifrån sina egna tankar.

Cecilia Wernesten vill göra någonting liknande med Gävles offentliga platser.

– Det är barnens Gävle som är i fokus. Platser som är viktiga för dem av vilken anledning som helst.

Än så länge är hon i planeringsfasen, men redan på torsdag presenteras projektet mer utförligt under en samtalskväll på Folkteatern där hon tillsammans med Mays Sylwan från RATS Teater (Research, arts and technology for society) tar upp ämnet barn och stadsbyggnad.

Först tänkte hon rikta stadsvandringen mot de välbekanta byggnaderna och konstverken, som finns i alla Gävlebors medvetande, men under arbetet har fokus i stället skiftat mot områden som ligger barnen närmare. De har haft mer att säga om lekplatsen i närområdet än om, säg, Rådhuset. Men även några av dessa byggnader har fångat barnens fantasi.

– Brandstationen är det många barn som pratar om. Den är som en sagobyggnad.

Det är en värderingsfråga. Vilka värden vill vi ha i en stad? Att Gävle har fått en stadsarkitekt innebär förhoppningsvis att exempelvis barnperspektivet kan få en större plats i stadsplaneringen.

Ett av hennes exempel visar att vuxna arkitekter och stadsplanerare har svårt att föreställa sig hur barnen möter staden – fontänen på Stortorget.

– Jag vet inte, men jag antar att intentionen inte var att fontänen skulle vara en lekplats för barn. Men det har blivit så.

Ett annat exempel är att barn och unga kan ha större utbyte av bord och bänkar som står nära varandra, för en inte-nudda-marken-lek, än av en standardiserad lekplats där vuxna på förhand har styrt leken.

Cecilia Wernesten ser att intresset för barnens roll i stadsplaneringen återigen minskar. Från 1800-talets och det tidiga 1900-talets kompakta ointresse för barnperspektivet, till en kort lucka på ett par decennier under 1960- och 70-talen med intresse för barn, för att återigen hamna i bakgrunden. Nu har vi kunskapen, men det är de ekonomiska drivkrafterna som har tagit kontrollen.

I Gävle pressas stadens grönytor hårt, när bostadsbristen ökar trycket på förtätning. Men hur kan utrymme för lek och rekreation stå upp mot marknadskrafter? Lekutrymmet ses bara som en kostnad.

I skriften "Barns plats i staden" av Anna Lenninger lyfts flera Gävleprojekt, som upprustningen av Stadsträdgården, fram som positiva exempel på hur barn involveras i stadsbyggandet. När "Översiktsplan Gävle stad" presenterades för allmänheten, noterades det att få svar från barn och unga kom in. Då gjordes det en aktiv insats för att nå ut till dessa med andra metoder och frågor anpassade till yngre.

Cecilia Wernesten är själv inflyttad Gävlebo och har noterat det dåliga självförtroende som många Gävlebor har i relation till hemstaden. Hon önskar att vi kunde se på staden med en mer försonande blick.

– Ju mer jag började titta på Gävle genom mina barns ögon, desto mer så ser jag ett annat Gävle än det som de vuxna pratar om. Det skulle vara intressant att få ta del av det Gävle mer.

*

Folkteatern om… barnets blick på staden

Folkteatern har under hösten en seminarieserie med titeln "Folkteatern om ..." På torsdag handlar seminariet om barn och stadsbyggnad, med gästerna Cecilia Wernesten och Mays Sylwan från RATS Teater (Research, arts and technology for society) som gäster. Frågor som ställs: "Hur ser omgivningen ut för ett barn? Hur skulle Gävle omformas av ett barns återberättande? Och vad händer om vi vuxna kan se vår stad eller landsbygd på deras sätt?"