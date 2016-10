I Gavlehov-ufot kan vi drömma om en bättre framtid

Auktionen som konst?

Ja, allt som ingår i Apolonija Šušteršičs projekt Neighbours and citizens vid Gavlehov får väl anses vara en del av konstverket. Även när konstnären tillsammans med medarbetare under måndagseftermiddagen bjöd in allmänheten för att följa med i budgivningen på det Futuro-hus som Apolonija Šušteršič vill ska bli en mötesplats vid Gävles nya idrottsområde.

När jag kommer på besök sent under eftermiddagen har två bud kommit in. En nervös väntan. Inte förrän 10 oktober får vi svar på om Gävle får det rymdskeppsliknande Futuro-huset, vars historia vi har berättat om i en tidigare artikel.

Medan jag hänger inne på Silvanum och följer budgivningen, dyker några nyfikna Gävlebor upp och Apolonija Šušteršič passar på att ha ett möte med Gavlefastigheter.

I skrivande stund ligger högsta budet på 150 000 kronor.

Men det finns en reservplan, om Apolonija Šušteršič inte får sin dröm uppfylld om att frakta huset till Gävle. Tanken är att huset ska vara en mötesplats. Om inte Futuro-huset kan vara denna mötesplats får de skapa en annan.

Men efter att ha hört Apolonija Šušteršič själv berätta om projektet, förstår jag viljan av att just ha Futuro-huset.

Idén med Neighbours and citizens är att föra stadsdelarna Sätra och Stigslund närmare varandra. I Gavlehov möts de. Konkret har Apolonija Šušteršič skapat en kontakt med de tre skolorna Stora Sätraskolan, Stigslunds skola och Prolympia. Skilda sociala verkligheter som ska mötas.

Jag minns själv från min skoltid vilka fördomar som fanns om andra skolor i Gävle – och ändå fanns nog de starkaste fördomarna mot den skola där jag själv gick under högstadiet: Stenebergsskolan på Brynäs.

Skolorna i Sätra och Stigslund ligger nära varandra geografiskt, ändå kan kulturskillnaderna vara stora. Eleverna har visat nyfikenhet inför projektet.

Projektet handlar mycket om framtiden och hur vi ser på den. Det är där Futuro-huset kommer in, som skapades av designern Matti Suuronen under en era när framtiden var skinande och full av spänning. I dag finns ett annat mörker vid horisonten.

– De har pessimistiska tankar om framtiden. Det är skrämmande att höra, säger Apolonija Šušteršič om vad hon har hört från eleverna.

Ett genomgående tema i Apolonija Šušteršičs konst är att skapa portaler i de osynliga barriärer som separerar människor. I Gavlehov ska de tre skolorna samarbeta bland annat kring en äppelodling för att elevernas verkligheter ska kunna mötas kontinuerligt.

– Vi försöker skapa en överenskommelse om att skolorna ska träffas och samarbeta om olika projekt.

En idrottsplats i sig är en mötesplats där människor som kanske aldrig annars hade närmat sig varandra sammanstrålar på planens gräs. Men en fin aspekt med Futuro-huset är att det också kan ses som en fristad för de ungdomar som inte känner sig välkomna i idrottens gemenskap.

