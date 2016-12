Ingen julklappspanik – här är våra bästa tips

Vad: Steve Sem-Sandbergs roman ”Stormen”.

Vem: Läskunniga i alla åldrar.

Varför: En av årets starkaste romaner, där Steve Sem-Sandberg låter den vuxne Andreas återvända till barndomens ö utanför Oslo, där han söker svar på vad som egentligen hände under hans uppväxt.

På den isolerade ön rör han sig sakta tillbaka till det förflutna och möter skuggor av nazisten Kauffman, chauffören Johannes, som var hans fosterfar, och framför allt – av systern Minna. Hon som försvann.

Steve Sem-Sandberg skapar en suggestiv värld med sitt poetiska språk och sitt absoluta gehör för mänskligt mörker. En roman att bli uppslukad av.

*

Vad: Samlade dikter av Bodil Malmsten (Albert Bonniers förlag)

Vem: Moster.

Varför: Bodil Malmstens författarskap liknar ingen annans. Det är personligt, men inte privat, sakligt men med hjärtat på utsidan. I februari avled hon och under våren utkom hennes samlade dikter som också innehåller den sista diktsamlingen ”Det här är hjärtat”. ”En mäktig slutpunkt i författarskapet”, som Kristian Lundberg skrev i sin recension i maj i år.

Läs mer: Förra årets julklappstips

*

Vad: Simon Wincers episka tv-serie ”Lonesome Dove” (”Den långa färden”) från 1989, finns på DVD/Blu-ray och öppna streamingkanaler på nätet.

Vem: Till alla utom de minsta.

Varför: Allt var bättre förr, åtminstone tv-serierna. Sjufaldigt Emmybelönade ”Lonesome Dove” bygger på Texasförfattaren Larry McMurtrys Pulitzer-prisade västernroman med samma namn. En stjärnspäckad upplevelse med Robert Duvall, Tommy Lee Jones, Danny Glover, Diane Lane, Anjelica Huston, Steve Buscemi och Chris Cooper i huvudrollerna. Det är storslaget episkt av homeriska mått, värmande romantiskt, djupt tragiskt, oväntat humoristiskt, obehagligt våldsamt och så vackert att det gör ont.

*

Vad: Biljetter till opera på bio, livesändningar från de stora operahusen på biografer och Folkets Hus runtom i landet.

Vem: Till alla, gamla som unga, som älskar opera eller snart faller för den oöverträffade konstformen.

Varför: På Folkets Hus och Folkets bio har du möjlighet att se de bästa operaföreställningarna från Metropolitan i New York och Kungliga Operan i Stockholm. SF Bio visar livesändningar från operahusen i London och Paris. En fantastisk möjlighet att se svenska stjärnor som Nina Stemme och Peter Mattei i de bästa och maffigaste uppsättningarna på de internationella scenerna. En mycket gemytlig upplevelse, befinner du dig på Folkets Hus är det mycket möjligt att du blir serverad varmkorv och kladdkaka i pausen.

*

Vad: Kulturarvskortet

Vem: Kulturintresserad i alla åldrar

Varför: Upplevelsepresenter är även i år den bästa klappen. Med kulturarvskortet får du 50 % rabatt på inträde till över 300 kulturinstitutioner i Sverige. Bra pris och giltigt i 18 månader, med andra ord perfekta julklappen för både stora och små museinördar. Eller varför inte pika din favoritperson om en önskan till nya gemensamma kulturaktiviteter.

*

Vad: Konsert: Amanda Bergman

Vem: Musikintresserad

Varför: En av Sveriges absolut bästa röster släppte nyss EP:n Flickering Lights och meddelade samtidigt att hon åker ut på turné i vår med tio stopp. Gagnefs stolthet Amanda Bergman är uppvuxen i Dalarna och utöver soloprojektet är hon även sångerska i bandet Amason. Ge en konsertupplevelse till någon du tycker om, och dig själv.

*

Vad: En lokal kulturupplevelse med dig på köpet.

Vem: Någon du vill tillbringa tid tillsammans med.

Varför: Sök igenom utbudet hos din teater, museet, bion, utställningshallen eller det mindre galleriet. Välj en upplevelse och ge bort till släkting eller vän. Inför besöket läser du på om pjäsen, konstnären eller den speciella kulturriktningen. Över en fika ger du en bakgrund och en ingång till det som ni snart ska uppleva. Ni blir båda kulturrikare samtidigt som ni stödjer den lokala kulturen.

*

Vad: ”Sara Parkmans skog” som lyssnas på i form av vinyl eller i ett Spotifykonto.

Vem: Mormor, farmor, mamma eller en hen som hävdar att folkmusiken inte utvecklas.

Varför: Sara Parkman har axlat rollen som den som ska ta in folkmusiken i finrummen och in i ungdomens medvetande. Och som hon gör det. På något sätt gör hon folkmusiken sexig och för in den i modern tid men samtidigt låter hon den vara precis som den är och låter den ta plats. Hon utvecklar den och suger in en i skogen. Som i hennes fäbodvallsmusikal Fäboland som turnérat genom Sverige med Samantha Ohlanders och Parkman. Där liksom på skivan ger Parkman tillbaka ära till de flicktanter och farmödrar som slet på fäbodvallar och lade grund för folkmusiken och kulningen. Sara Parkmans skog är en kraft att dra igång det nya året med och minnas landets arv och nyttor.

*

Vad: Biljetter till Nour el Refais andra varv med humorshowen En komisk depression på turné som har nypremiär i januari

Vem: Passar feministen och den som tycker genus och representation är fånigt. Och den som är superledsen ibland.

Varför: För att hon är obekväm och frammanar något nytt i tankar man trodde var färdigtänkta. För att hon sätter ledsna tankar som drabbar oss i relation till humor. På något sätt prickar hon in människan genom att vara personlig med en stor dos absurditet.

Humorshowen, som är allt annat än att dra skämt på skämt i rad, handlar om när Nour var ledsnast i världen och bara ville äta muminkex. Den stora världen och en lilla tanken oerhört skickligt sammanvävt som frammanar skratt som fastnar i halsen och skrikskratt av igenkänning.

*

Vad: Boxen med Dorothy Sayers-deckare som Bonniers gav ut för några år sedan.

Vem: Mamma

Varför: I juletid är det mysigt att krypa ihop under en filt i soffan och läsa deckare. Och så mycket mysigare blir deckare inte än Dorothy Sayers eleganta kriminalhistorier. Det som är fint med denna box, är att de samlar de romaner där detektiven Lord Peter Wimsey får assistans av Harriet Vane, deckarförfattaren som senare blir hans fru. Mord och romans i härlig kombination, därtill med intellektuell skärpa.

*

Vad: En tidnings- eller tidskriftsprenumeration

Vem: Barnbarnet som flyttat hemifrån

Varför: Att utvecklingen går mot det digitala är klart sedan länge. Men det behöver inte betyda döden för den fysiska pappersprodukten, i synnerhet inte om den är snyggt formgiven. Digital läsning är vardag, pappersläsning är lyx. Exempel på bra svenska tidskrifter är Axess och Vi Läser.

*

Vad: Netflixprenumeration för att se "Black mirror".

Vem: Spänningsälskaren.

Varför: Denna mörka och satiriska serie är egentligen den enda anledningen som behövs för att punga ut för en månadsprenumeration. Varje avsnitt är fristående, men gemensamt för dem alla är att de på något sätt handlar om teknologins framtida konsekvenser. Knappast en serie att sträcktitta, eftersom varje avsnitt kräver minst ett par dagar att smälta. Personlig favorit är avsnittet ”Nosedive”, om en värld som totalt kontrolleras av sociala medier. Alla sätter betyg på varandras profiler och din status i samhället avgörs helt av det. En framtid som inte känns alltför avlägsen.

*

Vad: "Uppgång och fall" av Liv Strömquist.

Vem: Feministen. Eller till männen i familjen som behöver lära sig mer om ämnet.

Varför: För att Liv Strömquist har skapat årets smartaste och roligaste seriealbum. Sida efter sida fylld med fakta, humor och samhällskritik. En bok som gång på gång får en att utropa: ”Precis så är det ju!”. Här ställer hon sig bland annat frågan om varför andliga sökare bara vänder sig till österländska läror, när det ju egentligen är vi västerlänningar med vårt kapitalistiska system som är bäst i världen på att skita i allt förutom nuet.

*

Vad: Linn Ullmans roman ”De oroliga”

Vem: Barn som vuxit upp

Varför: Linn Ullman skildrar sina berömda föräldrar Liv Ullman och Ingmar Bergman med förlåtande och kärleksfull blick. Det är en berättelse om två vuxna som vill fortsätta vara barn och ett barn som vill bli vuxen så fort som möjligt.

Utgångspunkten är de samtal Linn Ullman spelade in med Ingmar Bergman när han var gammal och sjuk. Därifrån rör hon sig till relationen mellan föräldrarna och uppväxtens resor mellan Oslo, New York och Fårö. Det är rörande, varmt och bitvis rent hjärtskärande, när

Linn Ullman väver samman olika tidslager och platser. Lysande, helt enkelt.