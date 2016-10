Regionen visar nyinköpt konst – unga ska fundera om normer och identitet

Det finns konst som går direkt in i medvetandet utan att vi egentligen tänker på vad som händer. Inget behöver sägas, verket talar till oss genom sin färg, form och estetik. Det finns också konst som växer genom samtalet, där olika lager skalas av och nya världar öppnar sig.

När Region Gävleborg nu visar delar av sin nyinköpta konst som sedan ska placeras på ungdomsmottagningar och familjecentraler med mera ute i länet, handlar det om samtidskonst av den senare typen. Utställningen "Med världen under oss" innehåller teckningar, foto och video som väcker frågor och problematiserar det invanda seendet och tankar utifrån ett normkritiskt perspektiv.

– Det viktiga är innehållet i själva konsten och hur den kan synliggöra samtiden, säger konsthandläggare Elenor Noble om hur urvalet görs när konsten köps in.

Tillsammans med regionens konstkonsulent Erik Anderung visar hon runt i galleriet i Järvsö. Utställningen riktar sig framför allt till unga, med workshops och visningar.

För 13-åringar är bilden ständigt i centrum, i sociala medier, i reklamen, tv-klipp och tidningar. De är vana att hantera dem, men hur förhåller de sig kritiskt till bilden och vilka andra tolkningar finns?

Här utmanar Sandra Isacssons serie fotografier av svenska soldater i Afghanistan, "Stranger in a strange land" och Mattias Olofssons naturfotografier med sitt alterego Stor-Stina i samedräkt, "Kulturen konstruerar naturen". Cecilia Lundqvists tre avslöjande videoinslag på engelska, är fyndiga och blottlägger den sociala maktordningen i parrelationer – måste ses och höras!

Mattias Bäcklins naturteckning "Old Tjikko" visar mer än bilden av världens äldsta trädklon, Jennie Sundéns många grupperade teckningar låter oss sinnrikt associera vidare och Jeff Olssons "Arrangemang" utmanar också det vi tror oss se.

– Konsten påstår inte saker, den belyser frågor och gör det lättare att mötas som medmänniskor. Förhoppningen är att utställningen ska sätta i gång tankar kring vår gemensamma världsbild, säger Erik Anderung. På ungdomsmottagningar kan konsten hjälpa till att öppna samtal och diskutera svåra frågor kring vem jag är.

Galleri Kulturkossan i Järvsö visar utställningen nu under oktober och i december går den vidare till Silvanum i Gävle.

Utställningarna i Järvsö pågår från fredag 7/10-30/10.

På galleriet i i Järvsö pågår faktiskt två utställningar som riktar sig till unga. Förutom "Med världen under oss" visas också barnboksförfattaren och illustratören Anna Höglunds fina originalmålningar till böckerna "Att vara jag" och "Om detta talar man endast med kaniner". Båda böckerna handlar om att växa upp och inte riktigt känna att man passar in. Regionen har köpt in originalbilder ur flera bilderböcker genom projektet "Se en bok!". Även här finns mycket att se och prata om.