Konsten i Slussens förfall

Dieter Stöpfgeshoffs Slussen-bilder samplar. Han använder sig av vad som är en blandning mellan gatukonst och rent förfall i Slussen i Stockholm och gör fotokonst av det.

Det flagnade och nötta fascinerar honom. Kameran sugs mot de ruffiga ytorna. Patinan ligger tjock. Klistermärken, graffiti, klotter och bortrivna affischer i en yta under ständig förändring.

Dieter Stöpfgeshoffs bidrag består av att han har väntat in rätt tillfälle, och exakt rätt kvadratdecimeter, för att med sin kamera hitta det som med rätt vinkel och ljus blir konstverk i sig. Abstrakta bilder med ett eget liv.

En av de mer fascinerande bilderna har en nästan tredimensionell effekt och visar en bortriven affisch och det som döljer sig under den. Som om någon under natten brutit sig in på galleriet och vandaliserat konsten.

Dieter Stöpfgeshoff har tidigare visat Slussen-bilder, såväl i en stor utställning på Konstcentrum i Gävle som i sitt eget fotogalleri i Villastan. I denna utställning är det Slussen som är mest sevärd, medan jag ställer mig mer frågande till exempelvis den änglalika dockan och det höstfärgade lövet.

Dieter Stöpfgeshoff är en fotograf med mer intressanta idéer – och skickligheten att genomföra dem! – än att rikta kameran mot löv, hur vackra de än är.

KONST

Galleri Boken, Hofors

Utställningen pågår 11/2–3/3