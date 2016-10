Kvinnohistoria dansas i Gävle

TV-klipp: Se smakprov ur föreställningen

I kväll torsdag kommer Panta Rei dansteater till Gävle teater med föreställningen "I wish her well".

Det är en berättelse med kvinnor i fokus. Kvinnohistoria, den som inte har rymts i historieböckerna. En historia i vardagen.

– Det började med att vi ville berätta historier om kvinnorsom är viktiga inte i en historisk mening men som är viktiga för människornasom de berör, har koreografen Anne Holck Ekenes sagt i en intervju.

"En fängslande produktion med mål att röra och engagera", enligt förhandsmaterialet.

Första akten berättar fyra historier om kvinnor som är släkt med dansarna, medan andra akten fördjupar sig i en tonårsdagbok av en kvinna som i dag är över 80 år.

Den brittiska kompositören Nathaniel Reed står för musiken. "I wish her well" har varit ute på en flera år lång turné som förutom de nordiska länderna har tagit dem till England, Zimbawe and Tanzania.