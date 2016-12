Mer julstämning går inte att begära

Trots viss konkurrens från andra arrangemang fylls kyrkan och jag tänker att det är hit den går som önskar äkta julstämning. För stämningsfullt blir det, med tända ljus, blommor, julgranar och kören klädd i rött och svart.

Den modernaste sången först, Carola Häggkvists ”Himlen i min famn”, fint arrangerad med stråkintro och stilla tempo, samt vacker sångsolo av Christine Tunell. Därefter följer flera av de vanliga julsångerna varvat med lite ovanligare inslag, som en fransk carol med engelsk text, ”Angels we have hears on high”. Akustiken i Sandvikens kyrka är mycket bra och lyfter som alltid musiken utan att skapa för mycket eko. Jag måste också berömma växlingen mellan kör- och soloinslag.

Inte minst förgylls konserten av Sandvikensopranen Anna-Carin Juteståls enastående solosång. I Max Regers ”Marias vaggsång” sjunger hon till stråkar och extra mycket närvaro upplever jag förstås då jag sitter helt nära.

”Änglarnas julsång” av Rutter med kören svänger lite mer, innan prästen Helene Linander läser julevangeliet och i en betraktelse lyfter julens kärleks- och fredsbudskap. Hon manar också till medkänsla och engagemang, tvärtemot en utveckling där människor allt oftare beskrivs som problem som ska lösas någon annanstans. Hon uppmanar oss att skriva på Juluppropet, kyrkornas namninsamling riktad till regeringen, för en human flyktingpolitik och ensamkommande barns rätt till trygghet och framtidstro.

Jublande orgelklang därpå och psalmsång. När kören sjunger ”Stilla natt” känns det helt rätt och jag förundras samtidigt över förmågan att framföra denna ändå så slitna melodi rättframt och med känsla. Efter detta ”Herdepojkens carol”, svängig och med stilig trumpetstämma. Konsertens höjdpunkt kommer mot slutet, Anna-Carin Jutestål och stråkarna i en mycket vacker tolkning av ”Rejoice” ur Händels Messias.

Allra sist får kören ta i med den välkända ”Hallelujakören” ur samma verk. Mer julstämning än så är svårt att begära, onödigt att önska.

MUSIK

Sandvikens symfoniorkesters julkonsert

Sandvikens kyrkokör

Delar ur Sandvikens Symfoniorkester

Anna-Carin Jutestål, sopran

Martin Andrén, orgel/piano

Helene Linander, präst

Emelie Linde, dirigent

Sandvikens kyrka, 18/12