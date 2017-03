Musikteater om rasism väckte eftertanke och jubel

Jag var bara åtta år 1969, men min pappa berättade en hel del för mig om rasism och de svarta amerikanernas motståndskamp. Han var kritisk till USA, det vita USA, men jazzen gillade han.

Nu kommer Josette Bushell-Mingo och gör den tiden levande igen, kastar oss rakt in i Harlems 38-gradiga sommarhetta och revolutionsstämning. Tempot är högt och pulserande, hon ropar namnen: Martin Luther King, Angela Davies, får publiken att klappa händerna i takt. Nina Simone, hon har bestämt sig, hon ska göra revolution! Så tvärnit: nej! Någon revolution har inte skett. Än.

Läs mer: En dagsaktuell Nina Simone

Nina Simone var klassiskt skolad pianist, jazzångerska, aktivist och medborgarrättskämpe. Josette Bushell-Mingo använder identifikationen som medel och vreden som drivkraft och skapar en kraftfull dubbelexponering av svart erfarenhet då och nu. Hon attackerar oss, slungar ut namnen på de meningslöst mördade, från tonåringen Laquan McDonald till Steve Biko.

Rörelsen går från den karnevalslika revoltens yra till tystnaden, den förtvivlade krampen. Från kyrkan vars gud också är vit och distanserad till barndomsminnet av Minstrel shows på TV. Rasismens många ansikten. Och så Nina Simones känsla för rasismens strukturer som en musikalisk gåva, parallell till förståelsen av Bach.

Föreställningens höga tempo landar i frågan om hämndens och våldets möjlighet och omöjlighet. Motsättningen är alltför nära inpå, konsekvensen alltför fasansfull. Så vad göra?Det hade varit starkt om det slutat där, i konfliktens öga och en öppen fråga mot publiken. Men känslorna får sin förlösning i en avslutande konsertdel, där Josette och hennes fenomenala trio till publikens jubel framför några av Simones mest kända låtar, ”Mississippi Goddam”, ”I Love You Porgy” och ”Feeling Good”, toppat med ”Revolution” och extranumret ”How It Feels To Be Free”.

Teaterpubliken 2017 är ännu störande enhetlig och visst är det som Josette säger, märkligt att det idag behövs en rörelse som heter Black Lives Matter. När jag går hem ringer några ord i mina öron, myntade av en vit man (Paul McCartney) likväl sanna:

”När jag tänker på 60-talet är det som om det inte ligger i det förflutna, utan i framtiden”.

Josette och bandet har fyra gig kvar på den bejublade Sverigeturné som pågått sedan november.

MUSIK

"Nina – a story about me and Nina Simone"

Medverkande: Josette Bushell-Mingo, Shapor Bastansiar, Shaney Forbes och Jair-Rohm Parker Wells.

Gävle Teater 10/3