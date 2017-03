Nu räcker det med "Svansjön" i Gävle

Ännu en ”Svansjön” i Gävle. Under de senaste åren har vi kunnat se versioner både i Konserthuset och på Gävle teater. Men än finns det publik i Gävle villig att se balettens motsvarighet till ”Hamlet”, klassikernas klassiker – många hade letat sig ut i vårkvällen under fullmånen för att se svanarna dansa under en annan fullmåne vid Svansjön.

Denna gång är det Ryska Nationalbaletten som är på turné med nationalklenoden. Ett slags kringresande ryskt kulturarv täckt av turnédamm. Mycket traditionellt och med lite utrymme för tolkningar.

”Svansjön” skrevs 1877, men den blev en framgång först 1895 när koreograferna Marius Petipa och Lev Ivanov bearbetade materialet och gav oss den koreografi som i dag förknippas med baletten.

En klassisk saga om ont och gott, förankrad i otaliga lägereldsberättelser. Om den förtrollade prinsessan som bara kan räddas av prinsens kärlek. Prinsen ska välja en gemål och uppvaktas på slottsbalen, men han är ovillig, drar till skogs och söker sin frihet. Där stöter han på Odette, svandrottningen, som har förvandlats till en fågel av den onda trollkarlen von Rothbart.

Medan prinsen återvänder till slottet och alla hoppfulla damer, smider von Rothbart lömska planer på att låta sin dotter Odile, den svarta svanen, ta Odettes plats. Prinsen inser sitt misstag för sent, när den svikna Odette återvänt till Svansjön för att dö.

Balettens klimax, när prinsen återförenas med Odette, är uppsättningens stora prövning. Allt som har byggts upp dessförinnan måste mynna ut i ett känslosvall för att upplevelsen ska bli tillfredsställande.

Denna version av ”Svansjön” lyckas relativt väl med detta, även om transportsträckorna på slottet är lika trista som vanligt. Prinsen och Odette har dock ett vackert samspel och delarna från Svansjön med de dansande vita fåglarna har nästan en nattklubbskänsla med ljus och rök.

Tjajkovskijs musik, som är anledningen till balettens långlivade popularitet, är inspelad. Att konkurrera med en full orkester som spelar live går förstås inte, men jag tycker ändå att det fungerar relativt bra.

I de segare partierna, när prinsen uppvaktas på slottet, vandrar tankarna och jag slås av hur ytterst sällan det är vi får se andra klassiker i versioner som denna. Klassiker brukar annars nytolkas och samtidsanpassas för att anses vara relevanta att spela, inte rullas ut på vägarna som ett museiföremål som denna version av ”Svansjön”.

Nu har vi sett, vad jag kan räkna till, tre uppsättningar av ”Svansjön” på några få år. Gärna fler besök av ryska turnerande balettkompanier, men då helst med någon annan av de stora klassikerna.

DANS

”Svansjön”

Gävle konserthus, 12/3

Produktion: Ryska Nationalbaletten