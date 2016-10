Pressfriheten under hot i Sverige

Ingen som följde rapporteringen från årets Bokmässa kunde undgå att yttrandefriheten stod i fokus.

Tryckfrihetsförordningen firar 250 år, vilket är en anledning, men också att yttrandefriheten är under stor press. Många påpekade i sina rapporter från mässan att yttrandefrihet inte längre är ett fint men innehållslöst ord. I dag är den under hot och frågan är på blodigt allvar.

Journalisten Lisa Bjurwald lyckades bli en av Bokmässans huvudpersoner utan att sätta sin fot där. Hennes bojkott på grund av att högerextremistiska tidskriften Nya Tider fått ställa ut uppmärksammades stort.

Men Sätra litteraturfestival kom hon till, som under torsdagen också hade yttrandefrihetstema. Alla som pratade från scenen gav en dyster bild av hur det är ställt med det fria ordet.

Förutom Lisa Bjurwald medverkade även konstskribenten Niels Hebert samt Gävles fristadskonstnär Issa Touma, som berättade om diskrepansen han uppfattade i vad som rapporterades i statliga medier om striderna i Aleppo och vad han själv såg genom sitt fönster – vilket resulterade i filmen ”9 days – from my window in Aleppo”.

Pressfriheten minskar faktiskt dramatiskt i Sverige. Lisa Bjurwald gav exempel på utländska medier som gör reportage om hur utsatta journalister är i Sverige. För journalister har hat och hot blivit en del av vardagen och yrkesgruppen är nu mer utsatt än både poliser och jurister.

Lisa Bjurwald är hård i sin dom över hur samhället har hanterat denna drastiska kollaps av pressfriheten. 96 procent av alla anmälningar om hot på nätet läggs ner och många vittnar om nonchalansen som rättsväsendet möter dem med.

Sverige ligger efter många andra länder som är betydligt bättre på att lagföra näthatet.

Hon konstaterade också att det inte främst är journalisterna i storstäderna som drabbas, utan reportrar i mindre städer och på landsbygden som verkligen möter hatarna i sin vardag.

Kvällen om yttrandefrihet på Sätra litteraturfestival var bara en försmak på vad som komma skall. 1-3 december arrangerar Gävle kommun en stor tryckfrihetsfestival i Gasklockorna.

Denna kväll visade att det finns all anledning, om nu någon tvekade om det.

*

Läs mer: Madeleine Bäck pratar om landsbygdsfrågor under Sätra litteraturfestival