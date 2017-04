Räcker vattnet i Gävle i framtiden?

Samtidigt som jag läser en ny bok om Gävles vatten, kommer nyhetsrapporterna in om risken för tomma brunnar och en de bruna gräsmattornas sommar.

När jag i höstas besökte repetitionerna av amatörteatergruppen Pegasus ”Allt som lever här dör”, pratade ensemblen om vattenkranens magi. Vi bara sätter på den och ut flödar livets elixir. Vattnet tas för givet.

Emma Broströms pjäs skildrar en stad som skulle kunna vara Gävle där vattnet är på väg att ta slut och desperationen tilltar. En dystopi som inte har mycket att göra med den verklighet vi lever i nu, förvisso. Men vid läsningen av ”Jakten på Gävles vatten” förstår man att vattenförsörjningen är bräcklig och att det är en ständigt pågående kamp för att täcka behoven för en växande befolkning.

Boken knyter mot slutet an till dagens situation och hur Gästrike Vatten de senaste åren har fått gå ut och vädja till invånarna om att spara på vattnet under sommarmånaderna. Det konstateras bland annat att utan det nya råvattenverket hade Gävle troligtvis haft en vattenkris under sommaren 2016.

”Jakten på Gävles vatten” har skrivits av Erik Winnfors Wannberg, miljöjournalist specialiserad på vattenfrågor, på uppdrag av Gästrike Vatten och boken beskrivs som en ”debattbok och stadshistoria på samma gång”. Boken ger ett slags vattnets lokalhistoria, från de första källorna till planerna på vattenverk och fram till dagens kartläggning av potentiella nya vattentäkter för att täcka såväl dagens behov som morgondagens när befolkningen beräknas växa till 150 000 personer.

Boken ger en bild av att kampen om vattnet är ett race som aldrig når sitt mål. Så fort en ny vattentäkt tas i bruk börjar den sina, och så fort ett vattenverk byggs blir det omodernt och klarar inte av den kapacitet som krävs.

En historik över olika vattenverk, som Strömsborgs och Helsans, låter måhända inte så spännande, men det som är intressant för en bredare allmänhet är inte detaljerna utan hur vattenarbetet i Gävle har påverkat livet för oss som bor här.

Efter läsningen av ”Jakten på Gävles vatten” framstår AT Pegasus pjäs inte lika mycket som en avlägsen och mörk fantasi.

Boken är full av kuriosa. Visste du förresten att Gävle troligtvis var först i Sverige med vattenklosetten? Erik Winnfors Wannberg skriver också mycket om den hårt prövade Gavleån, som fick ta emot såväl toalettavlopp som föroreningar från industrin. ”Förorenade vattendrag är alltså inget sentida problem utan var en realitet i Gävle redan för 150 år sedan”, skriver författaren.

Gävle hade länge fri hushållsförbrukning av vatten av hygienskäl. Avgifter skulle omintetgöra de positiva hälsoeffekterna om de fattigaste inte hade råd med vattentjänsterna. I dag är problemet ett annat, även om vi betalar för vattnet – det är fortfarande så billigt att vi har råd att slösa. Vi har, rättare sagt, råd att slösa ekonomiskt, men inte att slösa av miljöskäl och för att klara framtidens vattenbehov.

Samtidigt som vi blir fler som vill dricka oss otörstiga och spola i toaletten, arbetar klimatförändringarna mot oss och vi i de östra delarna av landet beräknas förlora 20 procent av grundvattenbildningen.

Av allt vatten på planeten är blott 2,5 procent sötvatten.

