Ryohko Otsukas akvareller levererar alltid

Det blir en blå jul tillsammans med Ryohko Otsuka.

Hennes vintriga akvareller i denna utställning på Galleri Elixir har samma känsla som att vandra över knastrande ny frost.

Akvarellens uttryck för tankarna till det rinniga, luftiga och snabba, men Ryohko Otsuka använder sig av tjockt akvarellpapper och en teknik som målar lager på lager med ett resultat där det rinniga blir stadigt, det luftiga kompakt och det snabba minutiöst detaljerat.

En konst där varje bit ligger exakt där den ska ligga.

Över många av bladen faller vita prickar, som ett snöfall i slow motion. Nyanser av blått manar fram en vintereftermiddag. Ett stilla lugn härskar, även i en bild som ”Yellow storm” – ett oväder under ordnade former.

Akvarellens färger tränger sig inte in till varandra, utan håller sig till avgränsningarna. Hon målar landskap som vore de sedda genom ett mikroskop. Det stora blir litet. Som i ”Fuyuzora”, där träden med sina små detaljer för tankarna till innehållet i en cell. De frostiga blommorna i ”Kinoko no Mori” ser ut att befinna sig under havsytan, självlysande maneter i en värld där ljuset knappt når ner.

Ryohko Otsukas konst kräver rätt humör. De har en stillhet som gör det nödvändigt att man kan stanna upp tillräckligt för att lyssna till viskningarna.

I alla nyanser av blått och tjock tystnad krävs det några inslag som lättar upp, och de finns, som i akvarellen där molnen har fått gröna prickar eller i den nämnda stormmålningen som arbetar med en helt annan färgskala.

Man brukar inte bli besviken på utställningar med Ryohko Otsuka. Detta är inte något undantag.

KONST

Ryohko Otsuka

”Winter gold rush”

Galleri Elixir, Gävle sjukhus

Utställningen pågår till och med 27/1 2017