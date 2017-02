Smart komedi som förenar skratt med klassanalys och genustänk

Vad är en bra människa? Och vad är det som gör att vissa lyckas nå ekonomisk och social framgång medan andra hela tiden åker på pumpen? Vem blir kvar i South och vem får flytta till Chestnut Hill?

Den amerikanska komedin "Bra människor" av David Lindsay-Abaire, lyckas med en rapp dialog både roa och borra sig ner i frågor om klass och genus. Ett högaktuellt ämne i dag när inkomstklyftorna mellan rika och fattiga vidgas allt mer– i så väl Sverige som i USA.

I centrum står ensamstående mamman Margie Walsh, kärleksfullt spelad av Ing-Marie Carlsson. Hon får sparken från sitt jobb i en lågprisbutik och det hjälper inte att hennes sena ankomster beror på handikappade dottern Joyce.

Affischen på väggen på butikens kontor ”If you can dream it – you can achieve it”, om du kan drömma det så kan du nå det – känns som ett stort hån.

Det blir en desperat jakt på ett nytt jobb där väninnorna hjälper och stjälper med sina drastiska kommentarer och välmenande råd. Det är också de kvinnliga skådespelarna som får ta störst plats i denna pjäs, medan de två manliga rollerna har en svårare uppgift att trovärdigt skildra sina förutsättningar och ambitioner att klättra uppåt i hierarkin.

Ungdomskärleken Mike (Per Burell) är en av få som lyckats ta sig från uppväxtens hamnområde och utbildat sig till läkare med ung välutbildad hustru och fint hus i en rikare del av staden. Marge söker upp även honom, efter 20 år, som en sista utväg. För utan lön – ingen bostad, ingen barnvakt – inget liv.

De rappa replikerna, som verkligen lyckas nagla fast skillnader i klass – som inte riktigt kan suddas ut oavsett hur framgångsrik man är i övrigt – och universella genusfrågor är en stor del av behållningen. Den smarta scenografin, av Johanna Mårtensson, ger en extra bonus. De olika scenerna förs runt en platta där bokhyllor, bord, soffor och köksbord kombineras på olika sätt för att bilda bingohallen, lågprisbutikens kontor, köket hemma hos Margie eller det flotta vardagsrummet hos ungdomsvännen Mike.

Fotnot: "Bra människor" spelades på Gävle teater 22/2 och kommer till Sandvikens Kulturcentrum 23/2.

TEATER

"Bra människor"

Manus: David Lindsay-Abaire, översättning Stefan Lindberg.

Regi: Carl Johan Karlson.

Scenografi: Johanna Mårtensson

Medverkande: Ing-Marie Carlsson, Per Burell, Lena B Eriksson, Stina von Sydow, Ashkan Ghods, Anna Sise