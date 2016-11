Stadsbråken i Gävle som vi minns

Villa Sjötorp

En av Gävles mest infekterade stadsdebatter under senare år. Två riksintressen står mot varandra: Gävle hamn och den anrika sommarvillan. Hamnen vill riva för att expandera, men det senaste budet är att Villa Sjötorp räddas. Frågan har väckt livlig debatt, bland annat under en välbesökt hearing med politiker och debattörer i frågan.

Äppelkriget

Det numera riksbekanta äppelträdet i Sofiaparken har varit en följetong i pressen. Bostäder ska byggas i parken och först när avtal har skrivits inser kommunen trädets värde och den ilska planerna på att fälla det väcker. Det två hundra år gamla trädet har bevakats dygnet runt periodvis. Äppelkriget är en del av en större kamp om stadens grönytor, vilket ger frågan extra laddning.

Strömvallen

Gefle IF:s gamla arena med anor från sekelskiftet och pelare på läktaren som har irriterat fotbollsfans i generationer. Strömvallen var ökänt ruffig bland motståndarlag. Men också charmig. Bevararna vill värna lokal idrottshistoria, rivningsivrarna vill helst se bostäder på området. Frågan dog inte av att GIF fick ny arena vid Gavlehov. Nu står Strömvallen tom och inväntar sitt öde. Senaste avsnittet i följetongen: Nya stadsarkitekten rynkar på näsan åt bostadsplanerna.

Skyskrapa vid Gamla Gefle

Gävle skulle få ett landmärke intill Folkets Hus, om planerna gick igenom. En skyskrapa med 32 våningar och över hundra meter upp i luften. Men skyskrapan kastade sin skugga över kulturmiljön i Gamla Gefle. Namninsamlingar startades mot planerna och förra stadsarkitekten Gunnar Lidfeldt skrev i en debattartikel: ”Mitt förslag är att kommunen omedelbart tillbakavisar förslaget och inte lägger ner tid och kraft och pengar på att utreda ärendet.” Och så blev det. Drömmarna om en Gävleskrapa blev inte långvariga.

Rådhuset

Det pampiga huset i stadens mitt. Vad ska det innehålla – kommersiella lokaler eller ett rum för alla Gävlebor? Debattörer har önskat allt från en ungdomsgård till ett stadsmuseum i Rådhuset. Facebook-gruppen ”Rädda Rådhuset” har varit drivande i frågan och en typisk tidningsrubrik från striden lyder: ”Nej till konsumtionspalats!" Nu ligger frågan i träda till en kostnad av 800 000 kronor om året.

Alderholmsbron

Bron som byggdes 1992 för att förbinda Alderholmen med Brynäs har retat många. Främst båtfolk, som inte kunde ta sig med större båtar längre in i Gavleån. Protesterna har varit livliga, exempelvis ett ”demonstrationståg” med båtar i ån. När GD anordnade namntävling anspelades det på bråken i namnförslagen, som ”Rabalderholmsbron” och ”Båtbromsen”. Men det finns brovänner också, bland annat den insändarskribent som skrev följande rader: ” Bron har blivit en synnerligen märklig symbolfråga där förnuftet har ersatts med enkla repliker som upprepas från person till person. Det börjar likna en vandringssägen av typen råttan i pizzan ...?”

Sjömanskyrkan

I dag är den en av Gävles mest älskade byggnader. Men på 1970-talet var Sjömanskyrkan rivningshotad. Tanken var att en fyrfilig trafikled skulle dras där kyrkan står. Men en opinion mot rivningsplanerna väcktes, bland annat genom en namninsamling i Gefle Dagblad. Trafiksituationen löstes också på annat sätt genom nuvarande Västra vägen. Och när Riksantikvarieämbetet förklarade Sjömanskyrkan kulturhistoriskt värdefull, tystnade rivningsförespråkarna. 1984 togs beslutet om att bevara kyrkan. Nu är Sjömanskyrkan sedan 2003 kulturskyddad i detaljplanen.

Gamla fängelset

Sveriges Fängelsemuseum och Kulturhuset Gävle huserar i dag i det som kallades Hotell Hamilton, cellfängelset som byggdes 1847 och ritades av Carl Fredrik Hjelm.Det krävdes dock intensivt ideellt arbete från privatpersoner i Sällskapet rädda fängelset för att inte det gamla länsfängelset skulle rivas. Kommunen ville absolut att byggnaden skulle rivas och till slut krävdes det att det Gamla fängelset tvångsinlöstes 1998, efter att Gavlegårdarna vägrade att acceptera byggnadsminnesförklaringen.

Rondellkonsten

Gävle tycker om att bråka om rondellkonst. Och det finns en del att träta om. Mest kända är de två rosa verken i rondellerna vid Norr respektive infarten från E16. Ingo Vetters "Priapos trädgård" och Carin Ellbergs "Det femte elementet". Debatten har varit het kring dem. Ett slöseri med pengar som skämmer ut Gävle, tycker vissa. Visar att Gävle ligger i framkant inom den offentliga konsten, menar andra.

Södersaneringen

Under 1930-talet började planer smidas för ett nytt Söder. Stadsarkitekt Sven Wranérs förslag innebar en breddning av Södra Kungsgatan för biltrafik. Handeln ansågs också behöva bättre lokaler. Under 1950-talet kom arbetet med rivningar och nybyggnationer i gång under ledning av Louis Campanello som var fastighetschef i Gävle. Gamla gränder och hus ersattes av höghus, butikslokaler och parkeringshus. Hos politikerna fanns inget intresse för att bevara områden på Söder. Efter ett ingripande från Riksantikvarieämbetet räddades det som i dag är Gamla Gefle.