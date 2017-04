Stockholmspubliken får njuta av Gävles orkester

Många Gävlebor var på plats för att se konserten.

Nu på fredag är orkestern i Stockholm igen, men då med ett symfoniskt program. Orkestern är en del av Konserthusets Tonsättarweekend med två verk av den svenske tonsättaren Albert Schnelzer.

Ett av hans verk, ”A freak in Burbank”, spelade orkestern vid sin konsert i Seoul under Asienturnén i juni förra året. Hans oboekonsert, ”The Enchanter” skrevs för François Leleux och spelades i Gävle i november 2013. Den konserten är inspirerad av en roman av Salman Rushdi medan en biografi om filmregissören Tim Burton fick Schnelzer att skriva orkesterverket ”A freak in Burbank”.

Konserten i Stockholm dirigeras av Gérard Korsten och med François Leleux som solist. På programmet även Brahms Symfoni nr 3.

Tonsättaren Albert Schnelzer har blivit något av en favorit för orkestern. Hans musik har beskrivits som en korsning mellan Franz Liszt och Iron Maiden, energisk och framåtriktad men också lyrisk och skör. Han fick sitt genombrott i Paris 2004 och hans verk har framförts med stor framgång i både Storbritannien, USA och Australien.

François Leleux är välkänd hos oss i Gävle, både som dirigent men framför allt som en virtuos på sin oboe och Gérhard Korsten är en ofta återkommande dirigent.