Storslagen sagovärld med egna naturlagar

Den gråtrista vardagen sveps åt sidan i Saida Söderströms konst och man kliver in i en saga.

Det är ett måleri där det händer så mycket att blicken inte vet var den vill landa. Enskilda detaljer är svåra att urskilja i det bildmyller som fyller duk efter duk. Återkommande bildelement, exempelvis blommor, som hos andra konstnärer skulle kunna upplevas som dekoration, finns här i sådan mängd att de övergår till någonting annat.

Sagoväsen och nordisk folklore lägger stämning över bilderna. Det är drömskt och svävande och jag upplever inte att objekten som fyller målningarna är symboler, tolkade och färdigtuggade redan, utan mer tillhörande en undermedveten bildström.

Saida Söderström har målat utställningen under en sorgeperiod. Hennes mor gick bort för snart ett år sedan och i den återkommande flickan och modern är det lätt att tolka in deras relation. Saida Söderström och hennes mor hade konsten gemensamt, umgicks och samtalade kring den, och leken som dessa målningar skildrar är som en grund till den konstens lek som kommer in senare.

Det är en fascinerande värld att vistas i, men den kan bli mycket att ta in. När Saida Söderström öser på som mest är det lätt att rygga tillbaka. Vissa verk stör helheten, som målningen med pratbubblor och en svit med undervattensmotiv.

Ett verk, ”Kuliss”, ger en ingång till hur man kan läsa av Saida Söderströms konst. Som en stor teaterscen med rik dekor och fantasifulla kostymer. Men vilken pjäs är det som spelas? Mina associationer går till Shakespeares ”En midsommarnattsdröm”, förlagd till den svenska urskogen.

Utställningens bästa verk visar dock inte skog utan stad. En gatumiljö där fönstershoppare samsas med riddare, som om tidslager har lagts över varandra i en anakronistisk stadsskildring som rymmer allt från John Bauer till Don Quijote. En svindlande dubbelexponering.

Saida Söderströms saga är värd att uppleva, och för att ge sig in i hennes värld får man släppa konstens alla regler och acceptera att naturlagarna i den ter sig annorlunda.

KONST

Saida Söderström

Galleri K, Gävle

Utställningen pågår 21/1–6/2