Tänk om hela valåret 2018 kunde dansas fram så här spännande

Flyttkartongerna står som i stapeldiagram på scenen. I en annan föreställning hade associationerna i stället gått till skyskrapor eller någonting annat, men i ”It is like a large animal deep in sleep” är ämnet politik och frågor om hur samhället ska formas. Därför är det lätt att se stapeldiagrammen, som markerar partiernas fram- och motgångar, i kartongerna.

”It is like …” – med titel lånad från Charles Bukowski – är liksom Folkteaterns ”Drömmar och demokrati”-projekt scenkonst med anledning av valåret. Och liksom i ”Drömmar och demokrati” är det inte stapeldiagrammen som är huvudfokus, utan de frågor som inte ryms i rapporterna om vilket parti som gått upp eller ner en halv procentenhet i opinionen.

En sekvens bryter sig fram och ter sig som ett nyckelparti i stycket.

Delar av publiken får sitta med på scenen, som nära vittnen men också som medskapare. De sitter på kartongerna som under föreställningens gång visar sig vara en mycket formbar rekvisita. I ena stunden kan de vara en mur, för att därefter användas som dominobrickor och sedan staplas till ett torn. I en sekvens kastas de mot en av dansarna som ligger på golvet, med associationer till länder där stening används som en avrättningsmetod.

Återkommande i Marina Mascarells koreografi är hur dansarna tar varandras händer. Kedjor av människor bildas när händerna förenas och de rör sig över scenen, kränger kring varandra, får till ett slags dans utan att släppa taget. En bild av hur vi ofrånkomligen är knutna till varandra.

Det är bökigt och stökigt när de ska ta sig fram. Precis som i demokratin.

Samma budskap gissar jag finns i de dominobrickor som kartongerna får utgöra. Faller en faller alla.

En sekvens bryter sig fram och ter sig som ett nyckelparti i stycket. Det när en av dansarna, med lådan över huvudet, trevar sig fram mot publiken och vädjar om hjälp. Den utsträckta, vädjande handen returneras i ett senare skede av publiken, som kollektivt riktar ett anklagande finger.

”It is like …” innehåller ovanligt mycket tal för att vara en dansföreställning. De politiska monologerna är måhända inte de skarpaste (jag kommer att tänka på reklamfilmen där artisten Robyn försöker kränga bilar), men som helhet lyckas ändå Marina Mascarell förena samhällskritiken med en estetiskt spännande upplevelse.

DANS

”It is like a large animal deep in sleep”

Koreografi: Marina Mascarell

Musik: Yamila Rios

Medverkande: Maria Pilar Abaurrea, Kit Brown, Anette Jellne, Laura Lohi, Matthew Walsh Bade, Riccardo Zandoná

Produktion: Skånes Dansteater

Gävle teater, 27/3