Tre kulturtips i veckan

* 123 Schtunk underhåller på Gävle teater, tisdag. Clownerna som spelar klassiker är tillbaka. Gruppen har en stor publik i Gävle och denna gång kommer de till teatern för att spela Strindbergs ”Ett drömspel”. Som vanligt varnar vi för att sitta för långt fram i salongen – stor risk får ofrivillig medverkan!

* Per Ahlman på orgel, torsdag. Lunchmusik med Per Ahlman är ett återkommande inslag i Gävles kulturliv. Varför inte ett besök i Heliga trefaldighets kyrka för att komma in i påskstämningen?

* Janne Englund visar konst på Galleri-Ett, vernissage fredag. Utställningen har titeln ”Bland vikingar och surrealism”. Vi återkommer om påskens övriga utställningar.