Unikt manus av Marilyn Monroe säljs på auktion

Via det amerikanska auktionshuset Nate D Sanders ska Marilyn Monroes personliga manus till "Something's got to give" få en ny ägare, skriver Huffington Post.

Det 149 sidor långa manuset till vad som skulle ha blivit Monroes sista film ropas ut med ett startpris på 20 000 amerikanska dollar – vilket motsvarar över 183 000 svenska kronor.

På 42 av sidorna har Monroe själv gjort anteckningar i två olika färger.