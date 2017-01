Värme och musikalisk glädje på årets minneskonsert

De årliga minneskonserterna i Sandvikens kyrka initierades en gång i tiden av Gunvor Göransson, sonsondotter till Sandviks grundare Göran Fredrik Göransson, och från början hölls de till hans minne. Numera omfattas alla som bidrog och bidrar till byggandet av Sandviken.

För musiken står Sandvikens symfoniorkester, vars goda rykte gör att de ofta lyckas engagera kända gästartister. I år var det sångaren och aktivisten Rickard Söderberg. Konserten var utsåld långt i förväg och visst behövs positiv energi i en stad som visserligen satsar, men där allt fler butiksfönster ändå gapar tomma.

Rickard Söderberg delade sitt credo med oss, Gandhis berömda ord om att vara den förändring man vill se i världen, och berömde Sandviken för alla kultursatsningar, ingen självklarhet idag.

Högtidstalare var numera pensionerade prästen Ulf Claesson, som personligt och i vänligt skämtsam ton berättade om sin bakgrund i Frälsningsarmén och vidare om en av tidens ”krisbranscher”, nämligen brassmusiken, där återväxten numera är så dålig att de få blåsorkestrar som finns kvar gått ihop med andra, som Sandviks musikkår och Valbo musikkår.

Rickard Söderberg är just nu särskilt aktuell genom tv-serien "Gatans kör", där hemlösa och andra utsatta människor, som vanligen lever långt från rampljuset, engagerats för att sjunga tillsammans. Det är svårt att tänka sig en mer passande körledare än Rickard Söderberg, med hans engagemang, smittande entusiasm och värme. Värme och glädje hade han också med sig till Sandviken, och han och orkestern bjöd på ett medryckande, stämningsfullt och mycket uppskattat program under ledning av dirigenten Jonas Samuelsson.

Rena orkesterstycken, som "Adagio" ur Spartacus av Aram Chatschaturjan (vi minns den från tv-serien Onedinlinje), kluriga "Vals" av samme tonsättare och pampiga "Out of Africa" av John Barry, varvades med sånger ur opera och musikal, med tonvikt på det lättare materialet.

Han sjöng ”Over the Rainbow” ur Trollkarlen från Oz i ett lite annorlunda arrangemang med refrängen nertonad. Det var omöjligt att inte rysa till ”When I wish upon a star” och ”Anthem” ur Chess fick publiken att resa sig som på en knapptryckning och applådera fram extranumrens extranummer, ”Till havs”.

MUSIK

Minneskonsert till alla som byggde Sandviken

Sandvikens symfoniorkester

Dirigent: Jonas Samuelsson

Solist: Rickard Söderberg

Högtidstalare: Ulf Claesson

Sandvikens kyrka, 21/1